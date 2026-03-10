La poignée de main de Donald Trump devient un moment viral

Vidéo: watson

Trump a encore serré

La poignée de main entre Donald Trump et le président paraguayen Santiago Peña fait le buzz. Un geste devenu une signature du président américain.

Le président paraguayen Santiago Peña n’a presque pas bougé. Samedi, lors d’un sommet réunissant plusieurs dirigeants d’Amérique latine en Floride, sa poignée de main avec Donald Trump a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur les images, le président américain tente son geste devenu célèbre: tirer la main de son interlocuteur vers lui. Peña, lui, reste immobile.

Car ces salutations un peu musclées sont devenues une marque de fabrique de Donald Trump. Qu’il rencontre le président français Emmanuel Macron, le premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif ou d’autres dirigeants étrangers, le président américain a tendance à faire durer les poignées de main bien plus longtemps que la norme.

Souvent, il garde la main de son interlocuteur dans la sienne pendant plusieurs secondes, parfois en tirant légèrement vers lui. Et il lui arrive même de ne pas serrer la main du tout, comme lors d’une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.

Plusieurs médias y voient une démonstration de pouvoir soigneusement calculée. Ce comportement n’a en tout cas rien de nouveau: durant son premier mandat déjà, ces «combats de poignées de main» avaient régulièrement fait parler d’eux. Une petite mise en scène diplomatique qui, visiblement, continue de fasciner. (jah/emm)