Un profil atypique et une expérience de lobbyiste pour la famille Murdoch, Frédéric Michel fait causer depuis son arrivée à l'Elysée. Image: Twitter

Frédéric Michel, l'homme de l'ombre qui veut faire entrer Macron dans l'Histoire

Son nom est peu connu du grand public, mais Frédéric Michel a la lourde tâche de rendre l'ultime quinquennat d'Emmanuel Macron inoubliable, pour marquer l'Histoire.

Succession, l'excellente série produite par HBO, s'inspire des magnats de la presse et spécialement de l'Australien Rupert Murdoch. Mais quel lien avec la présidence d'Emmanuel Macron? Un homme, nommé Frédéric Michel, comme l'avait ébruité Politico début septembre. Propulsé conseiller spécial à la communication et stratégie de l'Elysée, le Français n'est pas tout à fait issu du bassin politique. Son profil est atypique. Qualifié de lobbyiste, ou de spin doctor, l'homme originaire de Poitiers avait déjà fait couler beaucoup d'encre en 2012.

Mouillé au Royaume-Uni dans un scandale d'influence qui a ébranlé le gouvernement britannique (des écoutes téléphoniques de quelque 800 personnalités par News of the World, figure de proue du groupe Murdoch), Michel n'a pas fait son trou à Paris, mais à Londres avant de s'envoler pour New York. Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et de la London School of Economics, «Fred» comme l'avait surnommé le Guardian, a dû sortir de l'ombre des grands, arraché à sa discrétion par les enquêtes de la presse, pour découvrir une lumière un poil aveuglante. Les tabloïds portraiturent alors un Frenchie qui use de son influence pour soudoyer les décideurs de Westminster.

Les premières lignes de sa carrière prolifique, il les écrit au Royaume-Uni sous la houlette de Tony Blair, avant de mener une carrière aux côtés des Murdoch. Tout en gardant un oeil sur la politique hexagonale. Sur son CV, long comme le bras, figurent aussi le leader espagnol des télécommunications Telefonica et l'atterrissage comme numéro deux de la chaîne de télévision Sky Italia. La branche médiatique francophone trône aussi sur sa fiche de présentation: Michel s'était engagé dans la naissance du français Brut, et a rejoint, en 2021, le conseil d’administration des Inrocks, dirigé par le banquier d’affaires Matthieu Pigasse. Cet as des médias lui permettra d'avoir une vision holistique du secteur.

Un élan de patriotisme

Une aubaine pour Macron, qui, face au mécontentement croissant des français, se reposera sur la présence cruciale de Michel. Un rôle qui ne manque pas de piquant pour le Poitevin: le président de la République souhaite laisser un héritage. Lui, le président bousculé par l'opinion publique. Frédéric Michel va donc draguer le chef de l'Etat et lui brosser une esquisse intitulée «Macron Memorial», comme le rapporte Le Monde. Dès son arrivée aux côtés, il prévient qu'il est ici «pour faire le legacy du président».

En défendant une politique libérale, moderne et européenne, le conseiller spécial colle parfaitement à la politique macronienne.

Toujours selon les informations du Monde, c'est un élan de patriotisme qui l'a poussé à revenir dans son pays d'origine, alors qu'il occupait la fonction d’associé du fonds d’investissement Lupa Systems - piloté par le fils Murdoch. C'est un autre gros poisson, Pierre-Antoine Capton, chef du groupe Mediawan, qui va user de son influence pour placer le lobbyiste des médias, en prétextant qu'il rêvait de bosser avec le président Macron. L'arrivée du spécialiste, présenté comme «smart» et «ultra connecté», est désormais actée.

Logique qu'un stratège de la comm' vienne au secours d'un président qui refuse souvent l'exercice de la conférence de presse; le chef d'Etat ne goûte que rarement au bain médiatique et préfère éviter méticuleusement les traquenards des journalistes. Trier pour mieux régner, envoyer au charbon un fin tacticien du discours et maîtriser sur le bout des doigts l'art du discours.

Le Figaro disait qu'Emmanuel Macron était sensible à l'expérience précieuse du lobbyiste. L'an dernier, Frédéric Michel organisait le Tribeca Film Festival à New York, un événement complexe puisqu'il figurait parmi les premières manifestations culturelles aux Etats-Unis après la crise du Covid.

Macron et sa place dans l'histoire

Après deux rendez-vous avec le spin doctor, Macron a trouvé le remplaçant de Clément Léonarduzzi. «Je pense qu'il a choisi Michel parce qu'il est très attaché à sa place dans l'Histoire. Il veut être là-haut avec les plus grands présidents», éclaire Bruno Jeudy dans les colonnes du Telegraph, ancien rédacteur en chef politique et économique de l’hebdomadaire Paris Match.

Et il a rapidement appliqué les enseignements appris chez les anglo-saxons, en organisant une interview du président Macron sur France 2, le 12 octobre. Frédéric Michel, à la façon américaine, n'hésitait pas à pousser les journalistes à diffuser les excellentes audiences (5,4 millions de téléspectateurs). L'audimat ne trompe pas, il faut parler des chiffres et haranguer les foules comme il est coutume de faire outre-Atlantique. Démontrer par ces scores que le président Macron intéresse ses compatriotes.

Un président français «américanisé» par un Français biberonné à la culture anglo-saxonne, les réflexes de l'homme de l'ombre ont tendance à irriter dans les travées de l'Elysée, toujours selon Le Monde. Le franglais récurrent de Michel fait dire à plusieurs conseillers «qu'il atterrisse», qu'il n'est plus au Royaume-Uni, mais en France.

Un atout dans sa manche que Macron a dégainé. Pour soigner son égo? Emmanuel Macron aurait, selon Le Parisien, secrètement en vue un Prix Nobel de la paix, à l'instar d'un Barack Obama. Le locataire de l'Elysée continue à nourrir ce (futur) mémorial pensé par Frédéric Michel himself.