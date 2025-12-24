Viol avec Epstein et fête «pour prostituées»: révélations sur Trump

Les derniers documents publiés par le ministère américain de la justice contiennent de graves accusations contre Donald Trump. Voici ce qu'il faut retenir de ces 11 039 fichiers liés à Jeffrey Epstein.

Une lettre obscène, des courriels d'enquêteurs et des documents largement caviardés: le nouveau lot de documents sur l'affaire Epstein dévoilé mardi par le gouvernement américain donne un aperçu des relations qui le liaient au président Donald Trump. Mais pas seulement.

De nombreux vols en jet privé

Le nom de Donald Trump apparaît à de multiples reprises dans cette nouvelle volée. Le président américain reconnaît avoir fréquenté Jeffrey Epstein dans les années 1990, quand tous deux étaient des figures mondaines de la jet-set new-yorkaise, mais affirme avoir coupé les liens avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

S'il maintient que leur relation n'était pas spécialement étroite, Trump apparaît pourtant huit fois sur la liste des passagers de l'avion privé de Jeffrey Epstein entre 1993 et 1996, dont une fois avec comme seuls autres voyageurs l'ancien financier et une personne âgée de 20 ans, affirme en 2020 un enquêteur dans un courriel rendu public. C'est bien davantage que ce dont les enquêteurs avaient jusqu'ici connaissance.

Ce courriel précise par ailleurs que Ghislaine Maxwell, seule condamnée dans cette affaire et qui purge aujourd'hui une peine de vingt ans de prison, était à bord d'au moins quatre de ces vols.

Trump et «les jeunes filles nubiles»

Figure également dans le lot une lettre manuscrite obscène et glaçante, apparemment écrite par Jeffrey Epstein à Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe américaine de gymnastique condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles, dans laquelle est évoqué Donald Trump.

Ce courrier aurait été envoyé sous le premier mandat du républicain, en août 2019, le mois où le financier est mort dans sa cellule, d'un suicide selon les autorités.

Larry Nassar Keystone

«Notre président partage aussi notre amour des jeunes filles nubiles», peut-on y lire.

«Quand une jeune beauté passait devant lui, il adorait 'attraper sa chatte'»

Le gouvernement a contesté l'authenticité du document. «Le FBI a confirmé que cette prétendue lettre (...) était FAUSSE», a déclaré sur X le ministère de la Justice.

La lettre présumée d'Epstein à Larry Nassar. Image: doj

La police fédérale est, selon le ministère, arrivée à cette conclusion après avoir notamment constaté que l'écriture ne semblait pas correspondre à celle de Jeffrey Epstein et que le courrier avait été traité trois jours après la mort de ce dernier, alors détenu dans l'attente de son procès.

«Cette fausse lettre rappelle que le simple fait qu'un document soit rendu public par le ministère de la Justice ne signifie pas que les accusations ou affirmations qu'il contient soient factuelles», a ajouté le ministère dans son message.

Une fête «pour prostituées» et des «complices»

Des fichiers documentent une requête adressée en 2021 par les procureurs au club Mar-a-Lago, que possède Donald Trump en Floride, les autorités cherchant alors à récupérer des documents pouvant être potentiellement utiles à la procédure judiciaire menée contre Ghislaine Maxwell.

D'autres documents dévoilés décrivent de leur côté des témoignages reçus par le FBI lors de son enquête. L'un d'entre eux, dont rien ne dit qu'il a été corroboré, mentionne une fête «pour prostituées» qui semble avoir été organisée en 2000 à Mar-a-Lago.

Vue de la résidence Mar-a-Lago Image: www.imago-images.de

Certaines pièces contiennent des affirmations «fausses et sensationnalistes», a alerté mardi le ministère de la Justice. «Si elles avaient la moindre crédibilité, elles auraient déjà été utilisées» contre Donald Trump, assure le ministère, qui publie tous ces documents sous la contrainte d'une loi votée au Congrès.

Une autre document saillant consiste en un échange de courriers électroniques en 2019 entre agents du FBI évoquant l'existence de dix «complices» présumés de Jeffrey Epstein aux Etats-Unis.« Le ministère de la Justice doit faire davantage la lumière sur qui était sur la liste, sur leur implication et sur sa décision de ne pas poursuivre» ces personnes, s'est indigné dans un communiqué le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer.

Une accusation de viol

Un fichier du FBI fait finalement état de la déclaration d'un homme affirmant que Donald Trump et Jeffrey Epstein ont violé une femme ensemble. Cette personne a contacté le FBI le 27 octobre 2020 pour partager des informations concernant l'affaire Epstein.

L'homme a indiqué qu'une femme, avec qui il a eu un enfant,mais avec qui il n'était plus en couple depuis un certain temps, lui aurait dit lors d'une rencontre le soir de Noël 1999 que Trump l'avait violée. Elle lui aurait confié:

«Donald J. Trump m'a violée, tout comme Jeffrey Epstein»

Auparavant, il lui avait raconté une anecdote de sa période en tant que chauffeur de limousine. En 1995, il dit avoir conduit Donald Trump à Dallas, au Texas. L'actuel président aurait alors fait des déclarations perturbantes au téléphone pendant le trajet.

Il aurait notamment mentionné plusieurs fois le nom de «Jeffrey» et fait allusion à «abuser d'une fille». À ce moment-là, l'homme ne savait pas avec qui Trump parlait.

Le témoin aurait ensuite conseillé son ex-compagne de contacter la police. Une idée qu'elle aurait rejetée. Et de répondre:

«Je ne peux pas, ils vont me tuer»

Elle aurait finalement changé d'avis le lendemain, assurant aller voir les forces de l'ordres. L'homme n'aurait ensuite plus eu de nouvelles d'elle jusqu'au 10 janvier 2000, jour où on lui a informé qu'elle avait été retrouvée morte à Kiefer, dans l'Oklahoma.

Le décès a été officiellement classé comme un suicide en lien avec des affaires de cocaïne et un cartel mexicain. Mais le témoin a déclaré au FBI qu'il soupçonnait que la mort était liée aux accusations contre Jeffrey Epstein et Donald Trump et qu'elle aurait servi à étouffer l'affaire.

Jeffrey Epstein et Donald Trump en 1997 Image: Archive Photos

Le document du FBI ne fait toutefois que rapporter ce qui a été dit au téléphone. Il ne contient pas de citation directe de la femme concernée. La crédibilité de l'appelant n'a pas été évaluée et il n'est pas précisé si des enquêtes ont été menées pour vérifier la véracité de ses propos.

Une correspondance avec le prince Andrew

Outre Trump, les publications font également apparaître une correspondance entre un homme semblant être l'ex-prince Andrew et Ghislaine Maxwell, datant de 2001 et 2002 et envoyée depuis un compte utilisant le pseudonyme «The Invisible Man» et signé «A».

Dans un message d'août 2001, l'auteur indique qu'il séjourne à Balmoral, la résidence d'été de la famille royale britannique en Écosse, et demande à Maxwell:

«M'as-tu trouvé de nouveaux amis inappropriés?»

Même si l'auteur du message n'est pas nommé, d'autres indices semblent renvoyer vers l'ancien prince, privé en octobre de son titre royal pour ses liens avec Jeffrey Epstein. Il est ainsi fait mention d'un valet qui servait cette personne depuis l'enfance, et d'un départ de la «RN», une référence probable à la Royal Navy qu'Andrew a quittée en juillet 2001. (jzs avec t-online et afp)