«Je ne suis pas responsable»: Macron prolonge son séjour à Mayotte

Face à l'ampleur des dégâts, Emmanuel Macron, attendu initialement pour quelques heures, a annoncé qu'il resterait jusqu'à vendredi à Mayotte. Keystone

Emmanuel Macron prolonge ce vendredi sa visite à Mayotte, frappée de plein fouet par le cyclone Chido, auprès d’habitants oscillant entre exaspération et désarroi face à l’immense chantier de reconstruction qui les attend. Le président prévoit de se rendre dans l’un des nombreux bidonvilles de l’archipel.

Jeudi, lors de son premier jour dans le département le plus pauvre de France, ravagé le 14 décembre par le cyclone le plus violent depuis 90 ans, le chef de l’Etat a pu mesurer l’ampleur des destructions et de la détresse des Mahorais.

«J’ai décidé de dormir ici parce que je considérais que, compte tenu de ce que vit la population», repartir immédiatement aurait pu «installer l’idée qu’on vient, on regarde, on s’en va», a-t-il déclaré à la presse dans la soirée. «C’est une marque de respect, de considération», a-t-il ajouté.

Colère et désespoir

Emmanuel Macron a été confronté, parfois de manière virulente, à la colère et au désespoir des habitants, dont beaucoup ont tout perdu. « Macron démission ! », « Tu racontes des salades », « De l’eau, de l’eau, de l’eau », ont scandé des jeunes et des mères de famille jeudi soir.Interpellé à plusieurs reprises sans pouvoir détailler les mesures annoncées, le président a fini par répondre:

«Ce n’est pas moi le cyclone! Je ne suis pas responsable!»

Vendredi, il doit quitter Mamoudzou pour rejoindre des localités plus isolées, où l’accès aux secours, à l’eau potable, à l’électricité et aux vivres reste très difficile. Ces zones éloignées compliquent l’établissement d’un bilan précis des victimes. Selon des chiffres provisoires, 31 morts et quelque 2500 blessés ont été recensés. «Il est vraisemblable qu’il y ait beaucoup plus de victimes», a admis Emmanuel Macron.

Reconstruction accélérée



Le président a également prévu de visiter un bidonville vendredi matin, où de nombreux logements en tôle ont été balayés par le cyclone. A Mayotte, environ un tiers des habitants, soit plus de 100 000 personnes, vivent dans des conditions précaires, souvent en situation irrégulière, notamment des migrants venus des Comores voisines.

La reconstruction s'annonce «immense» pour Mayotte. Keystone

«Mettre fin» aux bidonvilles et «supprimer» ces habitats «indignes» et «dangereux» figure parmi les priorités d’une «loi spéciale» que le président entend proposer pour «rebâtir» Mayotte. L’objectif est de «déroger aux règles», de raccourcir les délais et de simplifier les procédures, s’inspirant des projets menés pour les Jeux olympiques ou la restauration de Notre-Dame de Paris.

Si Emmanuel Macron n’a pas encore fixé d’échéance précise, son Premier ministre François Bayrou a affiché une ambition claire depuis Paris. «Il faut se fixer un délai beaucoup plus bref que les cinq années», a-t-il affirmé jeudi soir. «Peut-être deux ans. J’espère qu’on y arrivera. C’est une tâche surhumaine, immense.» (mbr/ats)