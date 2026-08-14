Le jet-ski de Macron? C’est non

Macron est emporté par une grosse vague d’indignation
Macron sur un jet-ski, au coeur d'un été marqué pour les Français par des canicules en série et les incendies, ça ne passe pas. Les attaques contre le chef de l'Etat viennent principalement de la gauche. Pour Marine Tondelier, la patronne des Écologistes et candidate à l'élection présidentielle, les Français subissent un «été apocalyptique» et «notre président s'offre donc un publireportage sur ses vacances dans Paris Match».
La France : *des milliers de morts à cause de 5 canicules, une sécheresse et des incendies historiques, une crise agricole, le chômage et la pauvreté qui explosent, une crise du logement, une dette abyssale...*— Marine Tondelier (@marinetondelier) August 14, 2026
Emmanuel Macron : "vous avez vu mon gros jet ski comme il va vite ?… https://t.co/BMyhXiyHIh
Le reportage photos en rappelle d'autres pris lors de ses précédents séjours estivaux dans la résidence présidentielle du Fort de Brégançon, située sur la côte varoise - et qui lui avaient déjà valu des critiques de ses opposants de gauche. L'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir que le photographe n'avait bénéficié «d'aucun accès autorisé» pour réaliser son reportage.
«Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n'a pas pu partir en vacances, le président s'amuse en jet ski à Brégançon. C'est ça le message? C'est très réussi», avait ironisé dès jeudi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Au cœur du reportage, on peut aussi voir Macron s'adonner à d'autres sports nautiques comme le surf foil. L'article accompagnant les photos décrit ces vacances comme «studieuses», avec un bureau aménagé dans le fort: «ses journées le président les passe au téléphone».
Pendant la canicule, quand la France brûle, quand une partie des Français n’a pas pu partir en vacances, le président s’amuse en jet ski à Brégançon. C’est ça le message ?— Olivier Faure (@faureolivier) August 13, 2026
C’est très réussi. https://t.co/w1J4ciCZqk
Paris Match précise aussi (entre quelques citations anonymes de conseillers politiques) que les vacances du président sont aussi rythmées par la boxe et la course à pied.
«La politique comme je ne l'aime pas»
Olivier Faure ne dit en revanche rien de l'autre photo occupant un coin de la même une de Paris Match, où son allié Raphaël Glucksmann embrasse sa compagne, la journaliste Léa Salamé, dans les eaux d'une plage corse. Prélude à un autre article sur «l'heure des grandes décisions» pour le couple vedette en vacances sur l'Ile de Beauté. Le chef du parti Place publique doit en effet confirmer à la rentrée s'il sera bien candidat à la présidentielle, auquel cas il devrait passer par une primaire de l'espace social-démocrate pour obtenir le soutien du PS.
Mais les élus de gauche concentrent leurs critiques sur le chef de l'Etat. «C'est la politique comme je ne l'aime pas», a affirmé Pierre Ouzoulias, le sénateur communiste des Hauts-de-Seine, au micro d'Europe 1, qui aurait préféré qu'Emmanuel Macron «soit dans un camion de pompiers à aider les pompiers pour éteindre l’incendie. Ça aurait été sa place».
Plus nuancée, la députée Rassemblement national de Gironde, Edwige Diaz, interrogée sur France Info, a qualifié de «maladroites» les photos du chef de l'État. Mais «tout le monde a le droit de prendre des vacances» et il y a «des sujets plus importants», a-t-elle ajouté.
(afp/zub/hr/sp)