Les proches des victimes étaient dans l'attente depuis lundi. Keystone

L'avalanche sur un camp de base au Népal fait plusieurs morts

Les secours ont découvert 8 nouveaux corps après l'avalanche la plus meutrière ayant frappé une expédition depuis 10 ans.

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Les secours ont découvert jeudi huit corps sur le site de l’avalanche qui a balayé dimanche le camp de base d’un sommet himalayen, portant le bilan à quinze morts. Il s’agit peut-être de la pire catastrophe ayant frappé une expédition en montagne dans le pays depuis plus de dix ans.

Depuis que l'avalanche a frappé le camp de base du Himlung, un sommet de 7126 mètres, sept corps ont été jusque-là retrouvés, mais neuf personnes étaient toujours portées disparues. Seize personnes au total, travaillant pour des compagnies d'expédition, avaient été portées initialement disparues.

«L'équipe a découvert huit corps aujourd'hui, portant à quinze le nombre (de corps) retrouvés sur le site», a déclaré Tul Singh Gurung, président de l'Association nationale des guides de montagne du Népal. Il a ajouté:

«Nous espérons que la dernière personne sera également retrouvée»

Les victimes étaient toutes des membres d'équipes népalaises qui préparaient le camp de base en vue de futures expéditions sur ce sommet frontalier du territoire chinois du Tibet, convoité notamment par les alpinistes qui souhaitent gravir leur premier 7000 m.

Une équipe de onze secouristes, dont des guides expérimentés, étaient sur place, creusant dans plus de quatre mètres d'épaisseur de neige pour atteindre les tentes ensevelies du camp de base.

Les corps de deux guides de montagne ont été découverts dimanche, et ceux de deux membres du personnel de cuisine ont été dégagés lundi.

Mardi, après une suspension des recherches, trois autres corps ont été retrouvés.

Le pays est frappé par les catastrophes

Les pires catastrophes liées à l'alpinisme au Népal remontent à 2014, lorsqu'une avalanche avait fait 16 morts sur l'Everest.

En 2015, le séisme qui avait fait près de 9000 victimes à travers le pays avait également coûté la vie à 18 personnes sur les pentes du toit du monde.

Le pays est encore sous le choc de la crue dévastatrice du 26 août, qui a balayé des villages entiers, faisant plus de 1400 morts et plus de 6000 disparus.

Des pluies diluviennes ont provoqué de nouvelles inondations et des glissements de terrain, faisant au moins 21 morts, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes.

L'accueil des randonneurs et alpinistes étrangers constitue une source majeure de revenus pour ce pays pauvre largement rural. (ats/blg/afp)