Israël: «L'absurdité grotesque des propos de Macron est sidérante»

Le discours d'Emmanuel Macron à l'ONU a provoqué l'ire d'Israël et de son Premier ministre Benjamin Netanyahu. A New York, le président français parlait d'un «spectacle qui nous fait honte à tous».

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Israël a vivement réagi mardi aux propos du président français Emmanuel Macron à l'ONU, qui avait critiqué les agissements israéliens en Cisjordanie en affirmant que le Hamas n'était pas actif sur ce territoire où siège l'Autorité palestinienne.

«L'absurdité grotesque des propos d'Emmanuel Macron est sidérante», a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui doit prononcer jeudi un discours devant l'instance internationale.

Et de déclarer, en utilisant le nom biblique de la Cisjordanie:

«Des terroristes du Hamas mènent des attaques contre des Juifs presque tous les jours. Ils ont assassiné d'innombrables civils israéliens en Judée-Samarie»

Le bureau de Benjamin Netanyahu a évoqué la mort par balles, dimanche, à la veille de Yom Kippour, le jour le plus sacré du judaïsme, d'un colon israélien en Cisjordanie, père de six enfants et qui avait également la nationalité française.

L'armée israélienne a dit avoir arrêté le tireur palestinien dans un hôpital et que des soldats avaient ensuite mené un raid dans son village. Un ministre du gouvernement Netanyahu a réclamé son exécution en vertu d'une nouvelle loi.

Des colons israéliens extrémistes attaquent fréquemment les Palestiniens en Cisjordanie. Selon les Nations Unies, on y a recensé chaque jour environ six incidents violents liés aux colons visant des Palestiniens ou leurs biens chaque jour jusqu'à la mi-2026.

«Un spectacle qui nous fait honte à tous»

Dans son discours à l'assemblée générale de l'ONU, M. Macron a déploré la situation humanitaire à Gaza, d'où le Hamas a lancé l'attaque du 7 octobre 2023, la plus meurtrière jamais dirigée contre Israël, ainsi que les actions d'Israël en Cisjordanie.

Le président français a lancé:

«Quelle est notre crédibilité si nous continuons de rester inactifs face à Gaza?»

Il a déploré de voir à Gaza un «spectacle qui nous fait honte à tous», réaffirmant que bâtir une solution à deux Etats était la condition de la «sécurité d'aujourd'hui et de demain pour Israël et son peuple».

Netanyahu entretient de mauvaises relations avec M. Macron, qui a mené l'an dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, une initiative des pays occidentaux visant à reconnaître un État palestinien. (sda/ats/afp/svp)