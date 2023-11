Vidéo: watson

Un enfant disparaît dans les entrailles d'un aéroport

Un enfant de trois ans s'est introduit sur un tapis roulant destiné aux bagages à l'aéroport de Santiago du Chili. Les autorités aéroportuaires se sont mises en alertes et ont pu récupérer le jeune garçon sain et sauf.

Cette histoire a de quoi donner des sueurs froides à n'importe quel jeune parent. Un bambin a pénétré par accident sur le tapis d'enregistrement des bagages à l'aéroport de Santiago, au Chili, le 16 novembre. L'enfant a été transporté par le tapis roulant jusqu'à ce qu'il soit secouru par des employés de l'aéroport. L'enregistrement de vidéosurveillance est rapidement devenu viral.

Sur les images, on voit le petit garçon de trois ans sortir du champ de vision de ses parents et se faufiler sur le tapis avant d'être emporté dans les profondeurs de l'aéroport. D'autres caméras de surveillances ont filmé son périple. L'alerte a rapidement été donnée et le jeune enfant a donc pu être intercepté et récupéré sain et sauf.

Dans un communiqué, l'aéroport de Santiago a affirmé que ses installations étaient conformes aux normes. Cependant, afin qu'un tel accident ne se reproduise plus, les mesures de sécurité et les protocoles ont été renforcés.



Ce n'est pas la première fois que ce type de problème arrive. Des situations similaires s'étaient produites aux Etats-Unis, notamment à l'aéroport de Minneapolis, avec un enfant de neuf ans en 2019 et à l'aéroport d'Atlanta avec un jeune garçon de deux ans. (sbo)