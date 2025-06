Pourquoi Poutine veut se rendre «indispensable» en Iran

Pour le chercheur russe Konstantin Kalachev, cela serait une «mauvaise nouvelle» pour l'Ukraine et l'Europe, avec un «changement d'attention» de la communauté internationale.

Si Moscou endosse le rôle de médiateur, cela «légitimerait la Russie en tant que grande puissance indispensable à un moment où elle mène la plus grande guerre d'agression sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale», déplore Anna Borshchevskaya, du groupe de réflexion Washington Institute.

Le président américain, qui avait promis de régler la guerre en Ukraine en «24h», a semblé se mettre en retrait de ce conflit ces dernières semaines, à l'heure où les négociations entre Kiev et Moscou sont dans l'impasse. Début juin, le chef d'Etat russe disait déjà à son homologue américain vouloir «contribuer à la résolution» du différend entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien.

Depuis son attaque contre l'Ukraine en 2022, la Russie, marginalisée en Occident, s'est largement rapproché de Téhéran. Kiev et ses alliés accusent l'Iran d'avoir avoir fourni des drones et des missiles de courte portée au Kremlin pour son offensive. Des accusations rejetées par les autorités iraniennes.

«La Russie ne veut pas de changement de régime en Iran, surtout s'il aboutit à un gouvernement pro-occidental qui affaiblirait le partenaire régional le plus important de Moscou depuis la guerre en Ukraine»

Historiquement, la Russie entretient de bonnes relations avec Israël, où vit une importante communauté russophone. Mais l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre menée par Israël à Gaza, critiquée par Moscou, ont fragilisé leurs liens.

En se proposant comme médiateur dans la confrontation militaire entre Israël et l'Iran, Vladimir Poutine entend faire revenir Moscou sur le devant de la scène internationale et préserver Téhéran, son principal allié au Moyen-Orient, même si leur proximité pourrait contrarier ce projet, soulignent des chercheurs.

Vladimir Poutine a offert sa médiation dans la guerre entre Israël et son allié iranien. Des experts décryptent les motivations qui poussent le chef du Kremlin à vouloir intervenir.

Poutine a «un intérêt à désamorcer la situation» entre Israël et l'Iran.

