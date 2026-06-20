Un premier cas de grippe aviaire H5 a été détecté en Australie

Julie Collins, la ministre australienne de l'agriculture, s'est voulue rassurante après la découverte d'un oiseau migrateur infecté par le virus H5. Keystone

Jusqu'ici épargnée, l'Australie a détecté son premier cas de grippe aviaire H5 sur un oiseau migrateur, faisant craindre une contagion parmi sa faune unique.

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Un premier cas de souche contagieuse de grippe aviaire H5 a été détecté sur le continent en Australie, jusqu'à présent épargné par la maladie, a annoncé samedi la ministre de l'Agriculture, Julie Collins.

La souche a été découverte chez un oiseau marin migrateur, un labbe brun, dans une région reculée de l'Australie-Occidentale, et confirmée par l'Agence scientifique nationale, a déclaré Julie Collins. Des échantillons prélevés sur un autre oiseau malade, un pétrel géant, ont également donné un résultat positif présumé. La ministre a commenté:

«Bien que décevant, ce résultat n'est pas inattendu, compte tenu de la propagation mondiale de la grippe aviaire de souche H5. Je peux confirmer qu'il n'y a toujours aucun signe de mortalité massive à l'heure actuelle, ni aucun signe d'infection chez la volaille. Nous savions tous que nous ne pourrions pas rester à l'abri de la grippe aviaire éternellement»

La souche H5 a provoqué des maladies graves et des taux de mortalité élevés chez les volailles, les oiseaux sauvages et les mammifères touchés à travers le monde. Les mammifères marins ont également été infectés, et des cas ont été détectés chez d'autres animaux tels que les chats, les chèvres, les alpagas et les porcs.

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Les cas chez les humains restent rares mais les experts craignent qu'une forte circulation ne facilite une mutation du virus qui lui permettrait de passer d'un humain à un autre.

Contenir la propagation

Le cas confirmé a été détecté dans une zone sauvage située à 630 kilomètres au sud-est de Perth, sur la côte ouest. Les autorités ont dit enquêter pour déterminer si la maladie était arrivée en Australie via des oiseaux migrateurs en provenance de la région subantarctique.

Le premier ministre Anthony Albanese a jugé samedi que la détection de ce cas était préoccupante et indiqué que son gouvernement prendrait des mesures pour contenir la propagation de la maladie:

«Cela s'est produit via des oiseaux migrateurs, et cela s'est produit, par définition, partout dans le monde, et c'est pour cela que nous nous y préparons»

Des espèces uniques menacées

Cette maladie mortelle fait craindre une aggravation du risque d'extinction auquel est déjà confrontée la faune australienne, composée de nombreuses espèces uniques au monde. Près de la moitié des espèces d'oiseaux sauvages et 83% des mammifères d'Australie ne se trouvent nulle part ailleurs.

La commissaire aux espèces menacées d'Australie, Fiona Fraser, a déclaré samedi qu'un plan était en place pour protéger 35 espèces en renforçant leur élevage en captivité. Parmi elles, le diable de Tasmanie, le cygne noir, le manchot pygmée et le lion de mer australien sont particulièrement menacés par la grippe aviaire, a-t-elle précisé:

«Il pourrait clairement y avoir des impacts au niveau des populations pour nos espèces»

Jeudi, des scientifiques australiens avaient annoncé que la souche H5 de la grippe aviaire avait tué plus de 13 000 bébés éléphants de mer après avoir infecté une colonie de reproduction dans les îles Heard et McDonald, un archipel volcanique subantarctique australien dans le sud de l'océan Indien. (btr/ats)