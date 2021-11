Ce désert est une immense poubelle à vêtements non-portés

En 2019, un autre rapport de l'ONU soulignait le fait que l'industrie du textile était responsable de 20% du total des déchets d'eau au niveau mondial. On apprenait, par exemple, que la fabrication d'une seule paire de jeans nécessitait 7500 litres. Qu'ils soient alors synthétiques ou traités avec des produits chimiques, les vêtements peuvent mettre jusqu'à 200 ans pour se biodégrader.

«Le problème, c'est que les vêtements ne sont pas biodégradables et contiennent des produits chimiques. Du coup, les décharges municipales ne peuvent pas les traiter et ils finissent entassés au Chili»

Comme le démontre le rapport, bien qu'abordable, la fast-fashion est extrêmement nocive pour l'environnement. D'après les analyses de l'Organisation des nations unies (ONU) de 2018 , l'industrie de la mode représente, en effet, 8 à 10% des émissions de carbone mondiales. En comparaison, c'est plus que ce qu'engendrent les industries de l'aviation et du transport maritime réunies , comme le signale l'Insider .

Dans ce gigantesque dépotoir, Alex Carreno, ancien employé de la section d'importation du port d'Iquique interviewé par l'AFP, a déclaré que la montagne d'habits arrivait «du monde entier». Plus particulièrement ceux venant des magasins de la fast-fashion situés aux Etats-Unis, en Europe et en Asie .

La mode, parmi les secteurs les plus polluants du monde, ne semble pas vouloir mettre fin à ses habitudes toujours aussi délétères pour l'environnement. Le 8 novembre, un rapport de l'AFP a fait état de «quelque 59 000 tonnes de vêtements non-portés» s'accumulant au port d'Iquique, zone franche d'Alto Hospicio au nord du Chili . Soit l'équivalent de 166 trains ICN.

Ces 21 plats improbables qu'on va pouvoir retrouver aux Etats-Unis, oh yeah

Plus de «International»

Une étude publiée lundi révèle que des tonnes de pièces de mode invendues sont, chaque année, balancées dans l'Atacama, le désert chilien le plus sec au monde. La faute à la fast-fashion qui, bien qu'abordable, reste extrêmement nocive pour l'environnement.

Extinction Rebellion et son discours antisystème à géométrie variable

Les plus partagés

Les plus commentés

Une rixe sanglante au Flon à Lausanne à cause d'un compte Snapchat

Ces 21 plats improbables qu'on va pouvoir retrouver aux Etats-Unis, oh yeah

Les plus lus

Considéré pro-LGBT, le lauréat du Goncourt est critiqué au Sénégal

Lauréat du Prix Goncourt 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr est au centre d'une vive polémique dans son pays, le Sénégal. Il est accusé de faire «l'apologie de l'homosexualité».

Du président Macky Sall à la star Youssou Ndour, les Sénégalais n'ont pas caché leur fierté après le titre de Prix Goncourt 2021 décroché par Mohamed Mbougar Sarr avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes». Cette fierté ressentie et affichée après le sacre de ce jeune de 31 ans, pur produit de l'école sénégalaise, n'a duré que le temps d'une rose. En quelques jours, Mohamed Mbougar Sarr est passé du statut de héros à celui de paria. Curieusement, dans son pays, la chute de la cote de popularité de l'écrivain a été provoquée par un tweet enthousiaste et militant de la présidente d'Amnesty International France.