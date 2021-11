People

Vous pourriez vous offrir des fringues portées par Amy Winehouse

Estimées entre un et deux millions de dollars, plus de 800 pièces de la garde-robe de feu la chanteuse Amy Winehouse vont être mises aux enchères à Los Angeles.

Des robes par dizaines, dont la fameuse qu'Amy Winehouse portait lors de son dernier concert un mois avant sa mort en 2011, des livres, disques, sacs et objets ayant appartenu à la diva britannique de la soul seront mis aux enchères en Californie en novembre.

La maison Julien's Auctions expose depuis lundi à New York un échantillon des plus de 800 robes, bustiers, pantalons, shorts, chaussures, sous-vêtements, lunettes, instruments de musique, livres et disques estimés au total à «un à …