Un ours attaque des humains en pleine ville en Mongolie

Un ours au bord d'une rivière dans une réserve en Alaska (image d'illustration) Keystone

Mongolie: un ours attaque des humains en pleine ville

Un ours a tué un homme et blessé une femme dans la banlieue d'Oulan Bator, en Mongolie. Les autorités ont indiqué jeudi que les signalements pour des rencontres malencontreuses avec cet animal ont explosé cette année à travers le pays.

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Un homme d'une quarantaine d'années et une quinquagénaire ont été attaqués mercredi soir en périphérie d'Oulan-Bator, la capitale mongole. Selon les autorités de la ville, la femme s'est enfuie après avoir été blessée. Elle a alors demandé de l'aide à ses voisins. Elle est soignée à l'hôpital. Une équipe de 35 gardes forestiers tente actuellement de localiser et d'abattre le plantigrade.

Les interactions entre l'ours et l'humain ont augmenté en Mongolie, avec 24 signalements confirmés depuis le début de l'année à Oulan-Bator, contre seulement deux en 2018 et une en 2019. Les autorités ont délivré des permis de chasse dans huit provinces et cherchent à se procurer des fusils à fléchettes tranquillisantes pour aider les gardes forestiers dans les zones rurales.

Recrudescence

Des enquêtes se poursuivent pour expliquer ces rencontres plus fréquentes avec l'animal. Un ours abattu puis examiné dans la province de Khentii (est) a révélé avoir l'estomac vide. C'est ce qu'a déclaré aux journalistes un responsable du ministère de l'Environnement et du Changement climatique. En conséquence, la cueillette de noix et de baies a été interdite depuis septembre dans les zones montagneuses.

Dans toute la Mongolie, 754 observations d'ours ont été signalées dans 11 provinces et dans la capitale en 2026. Parmi celles-ci, 80% concernaient des oursons ou des femelles avec leurs petits. Le Japon enregistre lui aussi une forte hausse des signalements du mammifères et des attaques contre des humains, y compris aux abords des localités. (ats/vz)