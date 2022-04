La Californie frappe un grand coup contre l'industrie pétrochimique

«Ca suffit comme ça. Pendant plus d'un demi-siècle, l'industrie du plastique a mené une campagne agressive pour tromper le public, perpétuant le mythe selon lequel le recyclage pouvait résoudre la crise du plastique. La vérité est la suivante: l'écrasante majorité du plastique ne peut pas être recyclée, et le taux de recyclage n'a jamais dépassé 9% aux Etats-Unis. Chaque semaine, nous consommons un volume de plastique équivalant à une carte de crédit à travers l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons et l'air que nous respirons.»

Rob Bonta, procureur général de Californie