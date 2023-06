Des températures record ont mis à mal les glaciers. Image: KEYSTONE

Pourquoi 2023 risque d'être l'année la plus chaude de l'Histoire

Selon les climatologues, les températures élevées enregistrées en juin dans le monde entier indiquent que 2023 pourrait être l'année la plus chaude depuis le début des relevés. En effet, en raison du phénomène El Niño, de prochaines vagues de chaleur sont à prévoir.

Carlo Natter

Ce mercredi 21 juin, c'était le solstice d'été, une date qui marque le début officiel de la belle saison, sauf pour les météorologues. Mais avec des températures frôlant les 30°C en juin, l'été semble être arrivé depuis longtemps en Suisse.

Le changement climatique provoque, depuis des années, un réchauffement de la surface de la Terre. Selon les derniers chiffres du «Climate Change institute» de l'Université du Maine, nous nous dirigeons vers un nouveau record de chaleur en 2023.

Il n'a jamais fait aussi chaud

Le changement climatique se manifeste le plus clairement par les températures. Selon les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) de l'ONU, il est prouvé que le réchauffement observé jusqu'à présent à l'échelle mondiale est principalement dû aux émissions humaines de gaz à effet de serre.

Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, fait état d'un «réchauffement global remarquable» en juin. Une tendance qui se poursuit, les six années les plus chaudes ayant toutes été mesurées depuis 2016. Il s'agit de 2022, 2020, 2019, 2018, 2017 et 2016.

L’année 2023 est en bonne voie pour figurer également sur cette liste de records. Selon l'agence gouvernementale américaine National oceanic and atmospheric administration (Noaa), le mois de mai a été le troisième plus chaud de ces 174 dernières années à l'échelle mondiale. Le continent américain a même enregistré le mois de mai le plus chaud depuis le début des relevés.

Le mois de juin semble également être inhabituel: les températures déjà mesurées dans le monde entier sont supérieures d'environ 0,8°C à celles de juin 1979. Nous constatons les plus grandes différences sur l'ensemble de l'année entre 1985, l'année la plus froide, et 2016, l'année la plus chaude, avec près de 0,9°C. Si les valeurs élevées se maintiennent pendant le reste de 2023, nous serons probablement assez proches de la limite de 1°C cette année.

Et il va faire encore plus chaud

L'Organisation météorologique mondiale estime à 98% la probabilité qu'un nouveau record de chaleur soit enregistré entre 2023 et 2027. Dans un rapport publié en mai, les experts en climatologie estiment à 66% la probabilité que d'ici 2027, la température moyenne mondiale dépasse de plus de 1,5°C les valeurs préindustrielles.

Les températures historiquement élevées mesurées en 2023 sont un mauvais signe. Les experts mettent en garde contre l'apparition d'un El Niño plus tard dans l'année. Ce phénomène météorologique pourrait faire de 2023 l'année la plus chaude depuis le début des relevés.

Le phénomène météorologique El Niño «El Niño» («l'enfant» en espagnol) est un phénomène météorologique provoqué par des courants marins non cycliques dans la région de l'équateur dans le Pacifique, avec un fort réchauffement de certaines parties de la surface de la mer. Les El Niño provoquent généralement des pics de température plus élevés et de fortes pluies à l'échelle mondiale, en particulier en Asie du Sud-Est. En moyenne, un El Niño se produit tous les quatre ans, avec des intervalles de deux à sept ans.

Voici ce qui se passe en Suisse

En faisant une comparaison internationale, la Suisse ne fait pas exception. Les hivers et les étés sont de plus en plus chauds. Depuis le début des mesures en 1864, la température moyenne en Suisse a augmenté de plus de 4°C. Bien sûr, il n'en a pas toujours été ainsi — en juin 1871, la température moyenne n'était que de 7,26°C. L'année la plus froide depuis le début des mesures a été 1879, avec une température moyenne d'à peine 2,8°C.

Par rapport à l'année dernière, le printemps 2023 a été à peine un degré plus frais. En juin, on peut toutefois s'attendre à ce que les températures se rapprochent de la moyenne de 2022.

Reste à savoir si 2023 sera ou non l'année la plus chaude de l'histoire. Il est toutefois fort probable qu'elle fasse à nouveau partie de l’un des premiers. Les scientifiques préviennent que le réchauffement climatique ne ralentira pas tant que les émissions de gaz à effet de serre ne seront pas radicalement réduites.