En Indonésie, plus de 75 personnes meurent dans des inondations



Plus de 75 personnes périssent dans des inondations en Indonésie

Plus de 75 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental, ont annoncé lundi des responsables locaux.

Dimanche, des inondations et crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles ont semé le chaos dans les zones situées entre Florès, en Indonésie, et le Timor oriental. La catastrophe pousse, depuis, des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil.

«On dénombre 55 morts, mais ce bilan continue d'évoluer». Le bilan a été annoncé lundi matin par le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Un responsable timorais a de son côté dénombré au moins 21 personnes mortes au Timor oriental.

Recherche de médicaments et de nourriture

Dans l'est de l'île indonésienne de Florès, de nombreuses maisons, routes et ponts étaient recouverts de boue, ce qui compliquait la tâche des sauveteurs tentant d'atteindre les zones les plus touchées.

«La boue et la météo constituent un gros défi, de même que les débris qui s'amoncellent et rendent les recherches difficiles»

Des habitants pris de panique se sont rués dans des centres d'accueil tandis que d'autres se sont dispersés «un peu partout», à la recherche «de médicaments, de nourriture, de couvertures», comme l'explique Alfons Hada Bethan, chef de l'agence de gestion des catastrophes de Florès oriental.

Déforestation, facteur aggravant

A Lembata, une île située à mi-distance entre Florès et Timor, les accès routiers ont été coupés, ce qui a obligé les autorités à déployer des machines de chantier pour rouvrir les routes. Certains villages situés sur des hauteurs ont en partie été emportés vers le littoral dans des glissements de terrain. Des images ont montré des habitants allant pieds nus, pataugeant dans la boue pour évacuer des victimes sur des civières de fortune.

Les glissements de terrain et les crues subites sont courants dans l'archipel indonésien, notamment à la saison des pluies. Mais les défenseurs de l'environnement soulignent que la déforestation favorise ces catastrophes.

En janvier, 40 Indonésiens avaient trouvé la mort lors d'inondations qui ont touché la ville de Sumedang, dans l'ouest de Java. L'agence nationale de gestion des catastrophes estime que 125 millions d'Indonésiens, soit environ la moitié de la population de l'archipel, vivent dans des régions à risque de glissements de terrain. (ats/mndl)

