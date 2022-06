Equateur: des manifestants tentent d'envahir le Parlement

Les indigènes ont quitté leurs communautés rurales il y a onze jours, mais ne sont arrivés à Quito que lundi, durcissant le bras de fer engagé avec le gouvernement. Le président conservateur au pouvoir depuis un an, voit dans cette révolte une tentative de le renverser. Entre 1997 et 2005, trois présidents équatoriens ont dû quitter le pouvoir sous la pression des autochtones. (ats)

Près de 14 000 manifestants sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants d'après la police, qui estime leur nombre à près de 10 000 dans la capitale Quito. Si certaines de ces marches sont relativement calmes et festives, des violences éclatent souvent à la faveur de la nuit. La capitale est en partie paralysée.

Covid: les vaccins auraient permis d'éviter 20 millions de morts

C'est ce qu'avance une première vaste étude de modélisation, publiée vendredi. D'autres décès supplémentaires auraient toutefois pu être évités.

Il s'agit de la première étude à tenter d'évaluer les décès évités directement et indirectement à la suite de la vaccination contre le Covid-19. Elle a été publiée dans The Lancet Infectious Diseases et est basée sur des données provenant de 185 pays et territoires, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.