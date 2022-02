Des inondations ont fait 22 morts et 20 disparus en Equateur

Image: sda

Des pluies diluviennes ont provoqué de graves inondations à Quito, faisant au moins 22 morts, 47 blessés et 20 disparus.

Ce sont les plus fortes pluies depuis vingt ans dans la région. Et le bilan est lourd: «Le nombre de personnes décédées dans les inondations est de 22, il y a 47 blessés et 20 disparus», a indiqué le Service national de gestion des risques dans son dernier bulletin d'information diffusé sur Twitter.

Parmi les 47 blessés, deux se trouvent dans un état critique.

Un terrain de volley a été envahi par les eaux

Des pluies torrentielles lundi ont fait déborder un bassin de rétention, provoquant un torrent d'eau qui a notamment envahi un terrain de volley-ball où plusieurs personnes s'entraînaient, a expliqué le maire de la capitale équatorienne, Santiago Guarderas.

Le glissement de terrain, qui a pris naissance sur les pentes du volcan Pichincha, a touché le quartier de La Gasca, au nord-ouest de la capitale équatorienne.

Des torrents d'eau charriant des pierres et de la boue ont aussi envahi une avenue de la capitale équatorienne, emportant des voitures et inondant des maisons et des rues, selon des images publiées par les secours et les médias.

Des maisons et plusieurs bâtiments ont été détruits ou endommagés, dont un poste de police, une station électrique, des pylônes et des véhicules.

2 litres attendus... 75 sont tombés

Un secouriste, a expliqué que plusieurs des victimes souffraient d'hypothermie et que «la boue leur arrivait jusqu'aux genoux».

Selon le maire de Quito, il est tombé lundi quelque 75 litres par mètres carrés, alors que les prévisions n'en annonçaient pas plus de 2 litres. «C'est un chiffre record que nous n'avons pas vu depuis 2003», a-t-il affirmé.

La zone touchée a également subi des coupures d'électricité et le courant était progressivement rétabli mardi matin. La municipalité de la capitale a mobilisé des engins pour déblayer les rues et le système d'évacuation des eaux.

Une soixantaine de militaires ont également été appelés pour appuyer les opérations de recherche et de sauvetage menées par les pompiers et la police, ainsi que les opérations de nettoyage.

Les fortes pluies qui s'abattent sur l'Equateur depuis octobre ont déjà frappé 22 des 24 provinces du pays, faisant au moins 18 morts et 24 blessés, selon un bilan du Service national de gestion des risques établi avant les intempéries de lundi. (mbr/ats)