D'inquiétants feux de forêts se rapprochent de 3 villes au Canada

Les feux de forêts ont dessiné un coucher de soleil sublime, comme ici à Kitsilano Beach, sur l'île de Vancouver. Mais le Canada suffoque et ses forêts brûlent sous les déflagrations du réchauffement climatique. Keystone

Au Canada, d'inquiétants feux de forêts se rapprochent de 3 villes

En 2025, la saison des feux de forêts arrive déjà au deuxième rang des pires jamais enregistrées au pays, après celle de 2023.

Plus de «International»

Un incendie fait rage mercredi sur une île de la côte pacifique du Canada, dans l'ouest du pays, inquiétant les 20 000 habitants d'une petite ville, tandis qu'un autre s'approche d'une plus grande ville à l'autre bout du pays.

Plusieurs secteurs de Port Alberni, sur l'île de Vancouver (ouest), sont visés par des alertes des autorités demandant aux habitants de se préparer à évacuer, face à un immense feu à 12 kilomètres de là. Il a brûlé plus de 1500 hectares en environ 36 heures.

Nn habitant de 69 ans, Russ Wetas, sous un épais nuage de fumée, a raconté à l'AFP:

«Je vis à Port Alberni depuis 1956 et c'est un des plus gros feux que j'aie jamais vu»

Le temps chaud et sec prévu mercredi et jeudi n'incite pas à l'optimisme sur place, où les résidents sont en état d'alerte.

C'est «dingue à quel point il est énorme», a commenté pour sa part Ted Hagard, un ouvrier qui avait suivi la progression du feu sur les réseaux sociaux mais qui est allé sur place le constater par lui-même.

Un chef autochtone de la région, John Jack, a lui affirmé sur la chaîne de télévision CBC que l'incendie Mount Underwood est «un feu comme il n'en a jamais vraiment été vu sur l'île de Vancouver».

À l'autre bout du pays, sur la façade atlantique, certains secteurs de Saint-Jean, ville de 224 000 habitants, sont eux concernés par des ordres d'évacuation alors qu'un feu se fait de plus en plus menaçant.

700 feux en cours

Et un autre brasier faisait rage aussi mercredi près de Halifax, ville de près d'un demi-million d'habitants, dans la province de la Nouvelle-Ecosse, dans l'est du pays.

Le Canada subit cette année la deuxième pire saison des feux de forêt de son histoire avec 7,5 millions d'hectares de forêt brûlée, soit une superficie plus grande que celle de l'Irlande.

L'année de tous les records demeure 2023, quand 17,3 millions d'hectares de forêt ont disparu, un bilan historique qui avait attiré l'attention du monde entier et mis en lumière la menace grandissante que posent les feux de forêt.

Mercredi, plus de 700 feux de forêt étaient en cours d'un bout à l'autre du Canada, dont 161 étaient «non maîtrisés», selon les autorités.

La fumée qu'ils génèrent a affecté la qualité de l'air de dizaines de millions de personnes partout en Amérique du Nord, et même jusqu'en Europe.

Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent touché par des événements météorologiques extrêmes. Sa géographie nordique, avec ses terres arctiques, fait de lui un pays qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète. (ats/afp/svp)