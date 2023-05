«Bonjour, notre parti Reconquête estime que la France doit retrouver sa voix indépendante sur la scène internationale et jouer pleinement son rôle de puissance d’équilibre. Nous souhaitons rétablir la paix en Ukraine en menant un dialogue de fond avec tous les acteurs, y compris la Russie, pour construire un nouvel ordre de sécurité européenne viable et durable. Nous voulons également protéger nos intérêts économiques, industriels et stratégiques face à la Chine. Pour répondre à votre question, nous condamnons toute violation des principes de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États, tout en prônant le dialogue et la négociation pour résoudre les conflits internationaux.»

ChatZ