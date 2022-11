Meurtre de Lola: «J’ai abusé un peu», les aveux délirants de Dahbia

Au cours des auditions, Dahbia B, suspecte principale du meurtre de Lola, a d’abord refusé de répondre aux questions des autorités, avant d’avouer puis de se rétracter en expliquant avoir raconté un «cauchemar».

Le meurtre de Lola, douze ans, a secoué le monde au-delà des frontières françaises. Poursuivie pour «meurtre sur mineure de 15 ans» et «viol avec actes de torture et de barbarie», Dahbia B avait avoué les faits avant de se rétracter. Ses révélations, rapportées par Le Monde, sont glaçantes.

C'est lors des trois premières auditions que Dahbia s'est livrée sur cette journée du 14 octobre, jour où elle s'en est prise à la petite Lola, pour une histoire de passe d'accès à l'immeuble.

«J'ai fait ce que j’avais à faire»

«En fait, j’ai été voir la mère de la fille pour avoir un passe, mais elle m’a refermé la porte au visage». C'est ainsi que Dahbia a commencé sa déposition.

«A partir de ce moment-là, j’ai eu la haine, je n’étais pas bien» Dahbia B

La principale suspecte décrit ensuite d'une précision inquiétante ce qui a suivi:

«Après je vois une fille qui arrive avec un passe et je lui demande de me le prêter. Elle a refusé en disant que ses parents ne voulaient pas qu’elle prête ses clés. J’avais mes valises à descendre. Cette fille m’a déverrouillé la porte pour que je puisse monter dans l’ascenseur. Je l’ai forcée à monter avec moi dans l’ascenseur et tout ce qui s’est passé, ça s’est produit dans l’appartement (…) En ressortant avec la mallette, il y avait la victime dedans.»

Mais un aspect interroge les policiers: la suspecte se contredit, notamment sur la notion de contrainte sur la fillette, expliquant qu'elle ne l'aurait en fait «pas forcée», mais qu'elle serait montée «volontairement».

«Elle avait peur en haut et je l’ai forcée à rentrer chez moi (…) Je l’ai un peu tapée, je n’étais pas bien en fait, j’ai fait ce que j’avais à faire (…)», rapporte le média français. Elle explique ensuite les violences et les coups qu'elle lui a portés dans le dos et dans le cou avec un couteau et des ciseaux. Mais Dahbia ne fait état d'aucune émotion ni regret, précise le média français.

«J’ai abusé un peu, histoire d’avoir mon plaisir et point barre» Dahbia B

L'auteur présumée se rétracte... le jour même

Quelques heures après ses déclarations horrifiantes, Dahbia B se rétracte lors d'une cinquième audition face aux policiers. «Tout ce que je vous ai raconté tout à l’heure, c’était un cauchemar. Je venais de me réveiller et j’ai décidé de vous raconter ça», explique-t-elle.

Elle explique en fait s'être battue «contre la fille» qui voulait la tuer et n’a fait que se défendre. Une déposition qui pourrait confirmer l'instabilité psychologique de Dahbia B. (sia)