La première fusée imprimée en 3D loupe sa 3e tentative

Environ 85% de la masse structurelle de la fusée est fabriquée à l'aide de l'impression 3D, y compris ses moteurs. Image: sda

Cette troisième tentative fait suite à deux précédents essais annulés à la dernière minute à cause de problèmes techniques.

La première fusée imprimée en 3D a subi mercredi un nouvel échec. Si elle a réussi à décoller de Cap Canaveral, en Floride, elle a échoué à atteindre son orbite en raison d'une «anomalie» pendant la séparation du deuxième étage, selon une retransmission en direct.

Cette mission, baptisée «Good luck, have fun» («bonne chance, amuse-toi bien», en français), était scrutée de près, car les fusées imprimées en 3D pourraient représenter une petite révolution dans l'industrie du lancement.

La fusée Terran 1, de la start-up californienne Relativity Space, devait recueillir des données et démontrer qu'une fusée imprimée en 3D pouvait résister aux rigueurs du décollage et des vols spatiaux. Au total, 85% de la masse de la fusée a été imprimée en 3D, et l'entreprise vise les 95% à l'avenir.

Avantage principal de la technique: simplifier grandement le processus de fabrication et réduire ainsi les coûts. (ats/jch)