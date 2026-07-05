De mystérieuses boules sont tombées de l'espace sur l'Australie

Des boules échouées sur des plages et potentiellement toxiques ont été retrouvées.

Ces mystérieuses boules sont «tombées depuis l'espace» sur l'Australie

Six sphères ont été découvertes sur des plages du nord de l’île-continent. Pour les autorités, cela pourrait être des débris spatiaux toxiques.

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Les plages australiennes sont généralement jonchées de coquillages, de bois flotté ou de tongs égarées. Mais dans le Queensland, de mystérieuses sphères métalliques ont fait leur apparition sur le sable du pays. L’affaire est si étrange que l’Agence spatiale australienne mène désormais l’enquête.

Comme le rapporte dimanche The Guardian, six objets sphériques ont été découverts aux alentours de Forrest Beach, près de Townsville, dans le nord-est du pays. Les autorités cherchent à déterminer s’il s’agit de débris spatiaux.

Ces sphères métalliques pourraient ne pas être totalement inoffensives et la police a averti qu’elles pourraient même contenir des substances chimiques dangereuses.

Les pompiers du Queensland sont intervenus et ont pu sécuriser cinq des débris supposés. Un sixième est en train d'être neutralisé. Les autorités locale ont déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun danger pour la population. Elles ont toutefois ajouté qu’il n’était pas exclu que d’autres débris s’échouent sur le rivage dans les prochains jours.

L’origine de ces sphères demeure inconnue. Un expert en débris spatiaux a déclaré au Guardian que ces objets pouvaient être des «boules spatiales». Il s’agit de conteneurs pressurisés provenant remplis de carburant pour des fusées et qui parfois peuvent retomber sur Terre après leur lancement.

Ces composants sont souvent fabriqués dans un matériau particulièrement résistant à la chaleur et peuvent être retrouvés des années après un lancement.

S’il s’agissait bien de pièces de fusée, l’expert indique qu’elles pourraient contenir des résidus de propergol, un mélange chimique extrêmement toxique. Les opérations de nettoyage menées par les pompiers montrent en tous cas des personnes lourdement équipées contre les dangers chimiques.

À Forrest Beach, la découverte a été prises sur le ton de l’humour typiquement australien. Un snack-bar local vend déjà une «boîte à goûter remplie de débris spatiaux». Une pancarte explique que leurs produits, contrairement à certains autres qui s’échouent sur la plage, ont l'avantage de pouvoir être identifiés. (kma, trad. joe)