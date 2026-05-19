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Un satellite avec des composants suisses s'envole vers l'espace

Le décollage s'est bien déroulé.
Le décollage s'est bien déroulé.Image: esa/x

Un satellite avec des composants suisses s'envole vers l'espace

Le satellite «Smile», dédié à l'étude du vent solaire, a pris son envol pour sa mission. Embarqué à bord d'une fusée Vega-C, il a décollé à 5h52, heure suisse, depuis le centre spatial européen de Kourou, en Guyane française. De la technologie suisse est à son bord.
19.05.2026, 06:5219.05.2026, 07:30

Applaudissements à Brugg (AG): le satellite d’observation des vents solaires «Smile» est arrivé sain et sauf dans l’espace. Une fusée Vega-C l’a placé à plus de 700 kilomètres d’altitude au-dessus de la Terre.

Environ une heure après le décollage, le satellite s’est séparé de la fusée et a déployé ses panneaux solaires. Le lancement est ainsi considéré comme un succès. «Nous avons un nouveau satellite», a déclaré Säm Krucker à Keystone-ATS.

Des chercheurs de la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW) ont développé et construit des composants importants pour la mission. Selon eux, ce lancement représente une étape majeure.

La mission spatiale «Smile» prête à décoller

«Maintenant commence la partie la plus passionnante», a ajouté Säm Krucker, qui dirige le projet «Smile» à la FHNW. Le satellite doit désormais collecter des données dans l’espace pendant trois ans.

Météo de l'espace

«Smile», acronyme de «Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer», est un projet développé conjointement par l'Agence spatiale européenne et l'Académie chinoise des sciences. Il a pour but de mieux comprendre les phénomènes météorologiques de l'espace et peut-être de les anticiper.

La météo de l’espace est déterminée par les vents et les tempêtes solaires, lors desquels des particules chargées sont éjectées du soleil. Lorsque ces particules rencontrent le champ magnétique terrestre, elles provoquent non seulement des aurores polaires, mais aussi des interactions complexes: des satellites peuvent être endommagés, les systèmes de navigation perturbés et même les réseaux électriques terrestres affectés. «Smile» doit permettre d’étudier ces phénomènes de manière approfondie.

Ce nouveau satellite est une révolution pour la météo

A la FHNW, un système de refroidissement destiné au télescope a été développé, testé et perfectionné. Des chercheurs suisses ont également contribué au logiciel de la mission en développant des algorithmes destinés à améliorer la qualité d’image de la caméra grand angle.

Outre certaines parties du satellite, des éléments de la fusée chargée de le mettre en orbite proviennent également de Suisse. La coiffe de la fusée, qui protège le satellite, a notamment été fabriquée par Beyond Gravity à Emmen (LU). (ats)

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