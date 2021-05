La Chine se pose pour la première fois sur Mars

De quel genre de robot parle-t-on?

D'un poids de plus de 200 kilos, «Zhurong» est équipé de quatre panneaux solaires pour son alimentation électrique, et est censé être opérationnel durant trois mois.



Il est également équipé de caméras, d'un radar et de lasers qui lui permettront notamment d'étudier son environnement et d'analyser la composition des roches martiennes.



Le nom «Zhurong» a été choisi après un sondage en ligne et fait référence au dieu du Feu dans la mythologie chinoise. Une symbolique justifiée par l'appellation en chinois de Mars: «huoxing», littéralement «la planète de feu».