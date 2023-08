La capsule Dragon de SpaceX en route vers l'ISS

En moins de 24 heures, la capsule doit conduire l'équipage à destination. Une fois arrivé, il relaiera l'équipe de la mission baptisée Crew 6, qui est composée des Américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, du Russe Andrej Fedjajev et de l'Émirati Sultan Al-Neyadi.

La flotte russe est «incapable» d'accomplir sa mission

La Russie a récemment menacé de recourir à la force militaire pour bloquer le trafic maritime vers les ports ukrainiens. La marine du Kremlin n'a toutefois pas les ressources nécessaires pour y parvenir.

La flotte russe de la mer Noire serait confrontée à des problèmes plus importants que prévu. Selon l'Insitute for the Study of War (ISW), les forces navales russes en mer Noire sont actuellement «incapables» de contrôler le trafic maritime dans ces eaux. Le groupe de réflexion américain s'appuie sur les déclarations du célèbre blogueur de guerre russe Rybar.