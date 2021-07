International

Espace

Jeff Bezos s'envole dans l'espace à bord de sa fusée



Ça y est, la fusée de Blue Origin vient de décoller pour l'espace, avec quatre occupants à bord: le multimilliardaire Jeff Bezos, son frère, Oliver Daemen et Wally Funk. Durée du vol: une dizaine de minutes.

New Shepard, la fusée de la compagnie Blue Origin, a réussi son décollage. Le vaisseau spatial s'est envolé sans incident depuis son site de lancement, situé dans le désert texan. Quatre personnes se trouvent à bord de la capsule de 3,8 mètres de diamètre:

Jeff Bezos , multimilliardaire, fondateur d'Amazon et patron de Blue Origin.

, multimilliardaire, fondateur d'Amazon et patron de Blue Origin. Mark Bezos , son frère.

, son frère. Oliver Daemen , 18 ans, est le premier passager payant de Blue Origin. Il remplace le vainqueur anonyme des enchères pour un siège à bord, remportées pour 28 millions de dollars.

, 18 ans, est le premier passager payant de Blue Origin. Il remplace le vainqueur anonyme des enchères pour un siège à bord, remportées pour 28 millions de dollars. Wally Funk, 82 ans, a participé dans les années 1960 à un programme test pour devenir une femme astronaute.

D'ici quelques minutes, les quatre astronautes pourront détacher leur ceinture pour faire l'expérience de l'apesanteur.

Image: Youtube

Les passagers deviendront officiellement des astronautes, explique Numerama: ce titre est décerné à toute personne qui se trouve au-delà de l'altitude de 100 kilomètres.

Le vaisseau spatial de Virgin Galactic, qui a effectué son premier vol une dizaine de jours avant celui de Blue Origin, n'a pas atteint cette altitude. Pour cette raison, Jeff Bezos estime que Richard Branson n'est jamais allé dans l'espace.

Daemen et Funk deviendront ainsi le plus jeune astronaute de l’histoire et la plus âgée.

Le vol

Après le décollage, New Shepard accélérera vers l'espace à des vitesses dépassant Mach 3 à l'aide d'un moteur fonctionnant à l'hydrogène et à l'oxygène liquides, sans émission de carbone.

Image: sda

L'équipage passera quelques minutes à 106 km d'altitude. Le vaisseau redescendra ensuite en chute libre, avant d’être freinée par des parachutes. Au total, le vol durera 10 à 12 minutes. (asi)