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Ces images de la Nasa étonnent

Une image de la Nasa montrant une Terre bosselée a semé le doute sur les réseaux sociaux. En réalité, elle représente le géoïde, un modèle du champ de gravité terrestre. On vous explique tout.

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La Terre ressemble-t-elle vraiment à une pomme de terre géante? Une image, initialement publiée mi-juillet par le Centre de visualisation scientifique de la Nasa, a semé le trouble sur les réseaux sociaux.

Le modèle, baptisé «Géoïde», montre notre planète couverte de bosses et de creux colorés: une modélisation à des lieues de la forme sphérique parfaite à laquelle on est habitués. Beaucoup d'internautes ont cru y voir la vraie forme de la Terre.

Un visuel à ne pas prendre au pied de la lettre

La Nasa a tenu à recadrer cette interprétation. Le géoïde n'illustre ni les continents, ni les montagnes, ni les océans, bien que leurs contours soient représentés de façon exagérée en guise de repère. Il s'agit d'une surface équipotentielle, soit la forme que prendrait l'océan sous la seule influence de la gravité terrestre et de la rotation de notre planète, sans marées ni courants.

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Comme la masse est répartie de façon inégale sous la croûte terrestre, le champ gravitationnel varie d'une région à l'autre, creusant des «bosses» représentées en orange et des «creux» indiqués par la couleur bleue, souligne Vietnam.vn.

Selon la Nasa, le point le plus élevé se situe près de l'Islande, à 85 mètres au-dessus de la sphère de référence. Le point le plus bas se trouve quant à lui dans le sud de l'Inde, à 106 mètres en dessous. De nombreuses études suggèrent que ce phénomène pourrait être lié à la distribution de la matière et à d'importants mouvements au sein du manteau terrestre. Cependant, l'origine exacte du géoïde bas de l'océan Indien est encore étudiée.

L'écart total est ainsi de 191 mètres. Rapportée au diamètre terrestre d'environ 12 742 km, cette variation reste infime. Pour la rendre visible, la Nasa l'a donc exagérée d'un facteur 10 000.

Le modèle s'appuie sur GOCO06s, un modèle gravitationnel mondial construit à partir de plus d'un milliard d'observations récoltées en 15 ans par 19 satellites. (ysc)