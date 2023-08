Les Indiens se sont posés sur la Lune: revivez l'exploit

«Chandrayaan-3» a réussi à se poser avec succès sur notre satellite naturel. Suivez les derniers développements de la mission lunaire de l'Inde.

Sur le moniteur, les derniers instants avant l'alunissage. dr

Après les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine, l'Inde est désormais le quatrième pays à réussir un alunissage réussi. Mercredi à 14h33 heure suisse, la sonde «Chandrayaan-3» a réussi à se poser sur la lune sous l'oeil du premier ministre Modi.

Le moment le plus fort, retransmis en direct dans le monde: l'alunissage 👇 Vidéo: watson

La mission «Chandrayaan-3» est la deuxième tentative de l'Inde, après un échec en 2019 - cette fois-ci, cela a fonctionné.

A suivre en direct 👇 Vidéo: YouTube/ISRO Official

Le vaisseau a été lancé à la mi-juillet. «Chandrayaan» signifie «véhicule lunaire» en sanskrit. Avec cette mission non habitée, l'Inde prévoit d'explorer la face sud peu étudiée de la lune pendant environ deux semaines. Une première tentative avait échoué en 2019. Lors de cette mission, le module d'atterrissage s'était écrasé à la surface. Plus tard, l'agence spatiale a informé le Parlement de New Delhi qu'il y avait eu des problèmes de freinage lors de l'approche de la lune.

Indien ist stolz L'Inde est fière de son exploit. Image: keystone

La Russie a échoué dans une missionn similaire dimanche: La sonde spatiale «Luna-25» s'est écrasée. Elle devait également atterrir près du pôle sud.

Des étudiants indiens le 22 août. Image: keystone

