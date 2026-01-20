brouillard-4°
DE | FR
burger
International
Espagne

Catalogne: Encore un drame dans un train en Espagne

The Mossos d&#039;Esquadra (Catalan police) and the Guardia Civil (Spanish Civil Guard) conduct an investigation at the IRTA-CRESA laboratory in Cerdanyola del Valles, Spain, on December 18, 2025, int ...
Image: NurPhoto

Encore un drame dans un train en Espagne

Un train a heurté un mur effondré sur les voies en Catalogne mardi, faisant plusieurs blessés, alors que l'Espagne est encore sous le choc de la meurtrière collision ferroviaire survenue dans le sud.
20.01.2026, 22:5320.01.2026, 22:53

Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement effondré sur les voies dans la province de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a annoncé la Protection civile de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers dans la commune de Gelida»
La Protection civile sur X

«Au moins 15 personnes blessées»

Les services d'urgence catalans ont précisé que leurs équipes «prennent en charge au moins 15 personnes blessées». Onze ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ont-ils ajouté sur leurs réseaux sociaux.

On ignore pour l'instant les circonstances de l'accident et l'état des blessés.

Ce nouvel accident survient alors que l'Espagne est encore sous le choc du drame survenu dimanche en Andalousie, dans le sud du pays, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts.

Et pour plus de faits divers...
Un homme embarque la tête et le pénis de sa victime à la gendarmerie
Un homme embarque la tête et le pénis de sa victime à la gendarmerie
Un homme tué par balle à Vernier (GE), son épouse arrêtée
Un homme tué par balle à Vernier (GE), son épouse arrêtée
L'auteur de l'attentat de Liverpool voulait tuer, estime la police
L'auteur de l'attentat de Liverpool voulait tuer, estime la police
A Los Angeles, la police tue par erreur une ado dans une cabine d'essayage
A Los Angeles, la police tue par erreur une ado dans une cabine d'essayage
Thèmes
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Espagne: cette photo pourrait expliquer la mort de 42 personnes
Tous les corps n’ont pas encore été extraits des décombres — le bilan de 42 morts à la suite d'une collision entre deux trains en Espagne reste pour l'heure provisoire. Pendant ce temps, les possibles causes de la catastrophe ferroviaire se précisent.
Des agents de la police scientifique sont agenouillés le long des rails: ils prennent des photos, ils mesurent des choses. Des images diffusées par la Garde civile espagnole montrent ces femmes et ces hommes en combinaisons blanches, affairés.
L’article