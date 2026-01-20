Image: NurPhoto

Encore un drame dans un train en Espagne

Un train a heurté un mur effondré sur les voies en Catalogne mardi, faisant plusieurs blessés, alors que l'Espagne est encore sous le choc de la meurtrière collision ferroviaire survenue dans le sud.

Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement effondré sur les voies dans la province de Barcelone, faisant plusieurs blessés, a annoncé la Protection civile de la région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.

«Un mur de soutènement est tombé sur la voie, provoquant un accident avec un train transportant des passagers dans la commune de Gelida» La Protection civile sur X

«Au moins 15 personnes blessées»

Les services d'urgence catalans ont précisé que leurs équipes «prennent en charge au moins 15 personnes blessées». Onze ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ont-ils ajouté sur leurs réseaux sociaux.

On ignore pour l'instant les circonstances de l'accident et l'état des blessés.

Ce nouvel accident survient alors que l'Espagne est encore sous le choc du drame survenu dimanche en Andalousie, dans le sud du pays, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts.