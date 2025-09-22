Des pluies torrentielles font un mort en Catalogne

Des pluies torrentielles ont fait au moins un mort dimanche en Catalogne. Les transports terrestres et aériens ont connu des perturbations dans le nord-est de l'Espagne.

Pluie battante sur Barcelone, septembre 2025. Keystone

Les pompiers ont indiqué avoir trouvé un corps dans une rivière à Sant Pere de Riudebitlles près de Barcelone, alors qu'ils recherchaient deux personnes dont la voiture aurait été emportée par les eaux.

«Les autorités cherchent à savoir s'il s'agit de l'une des personnes impliquées dans les recherches en cours, ou si c'est la victime d'un incident sans rapport», ont-ils précisé sur X.

Les pompiers ont également dû intervenir pour secourir 27 personnes qui étaient coincées dans le funiculaire du célèbre monastère de Montserrat, au nord-ouest de Barcelone, après un glissement de terrain, selon la protection civile régionale.

Des dizaines de vols à destination et en provenance de l'aéroport de Barcelone, le deuxième d'Espagne, ont été soit retardés soit annulés en raison des fortes pluies.

Le trafic ferroviaire local a été temporairement suspendu sur certaines lignes à cause de glissements de terrain et de chutes d'arbres. (ats/afp)