International
Espagne

Des pluies torrentielles font un mort en Catalogne

Des pluies torrentielles ont fait au moins un mort dimanche en Catalogne. Les transports terrestres et aériens ont connu des perturbations dans le nord-est de l'Espagne.
22.09.2025, 08:1322.09.2025, 08:13
A woman walks in heavy rain in Barcelona, Spain, Thursday, Sept. 11, 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti) APTOPIX Spain Weather
Pluie battante sur Barcelone, septembre 2025.Keystone

Les pompiers ont indiqué avoir trouvé un corps dans une rivière à Sant Pere de Riudebitlles près de Barcelone, alors qu'ils recherchaient deux personnes dont la voiture aurait été emportée par les eaux.

«Les autorités cherchent à savoir s'il s'agit de l'une des personnes impliquées dans les recherches en cours, ou si c'est la victime d'un incident sans rapport», ont-ils précisé sur X.

Les pompiers ont également dû intervenir pour secourir 27 personnes qui étaient coincées dans le funiculaire du célèbre monastère de Montserrat, au nord-ouest de Barcelone, après un glissement de terrain, selon la protection civile régionale.

Des dizaines de vols à destination et en provenance de l'aéroport de Barcelone, le deuxième d'Espagne, ont été soit retardés soit annulés en raison des fortes pluies.

Le trafic ferroviaire local a été temporairement suspendu sur certaines lignes à cause de glissements de terrain et de chutes d'arbres. (ats/afp)

Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Une manifestation anti-immigration dégénère aux Pays-Bas
Le rassemblement contre la politique migratoire du pays s'est terminé par des heurts avec la police. Une voiture a été incendiée.
Des manifestants anti-immigration se sont heurtés samedi à La Haye à la police, qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour les disperser, a annoncé l'agence néerlandaise ANP.
L’article