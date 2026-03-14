faible pluie
DE | FR
burger
International
ukraine

Le Premier ministre belge e appelle à négocier un deal avec la Russie

epa12731927 Belgium&#039;s Prime Minister Bart De Wever looks on during a working session as part of the Informal EU Leaders&#039; Retreat at the Alden Biesen Castle, central Belgium, 12 February 2026 ...
Bart De Wever juge que mettre à genoux la Russie ne serait possible qu'à condition d'avoir «le soutien à 100% des Etats-Unis».Keystone

L'Europe va-t-elle devoir finir par faire «un deal» avec la Russie?

Bart De Wever estime que l’Union européenne ne peut actuellement pas faire plier la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine et qu’elle devrait recevoir un mandat de ses États membres pour négocier directement avec Moscou.
14.03.2026, 16:0514.03.2026, 16:05

L'Union européenne n'est actuellement pas en mesure de faire plier la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine et elle devrait bénéficier d'un mandat de ses pays membres pour négocier avec Moscou, estime samedi le Premier ministre belge Bart De Wever. Dans un entretien avec le journal belge L'Echo, il déclare:

«Comme on n’est pas capable de menacer (le président russe Vladimir) Poutine en envoyant des armes à l’Ukraine et qu’on ne peut pas l’étouffer économiquement sans l’appui des Etats-Unis, il ne reste qu’une méthode: faire un deal»
Bart De Wever

Il juge que mettre à genoux la Russie ne serait possible qu'à condition d'avoir «le soutien à 100% des Etats-Unis».

«Mais ils ne sont pas du tout pour l'Ukraine. Je pense parfois qu’ils sont plus proches de Poutine que (du président ukrainien Volodymyr) Zelensky», poursuit Bart De Wever. Il affirme:

«Sans mandat pour aller négocier à Moscou, on n’est pas à la table des négociations où les Américains, eux, vont pousser l’Ukraine à accepter un deal. Et je peux déjà dire que ce sera un mauvais accord pour nous»
Bart De Wever

Relancer les contacts avec Vladimir Poutine

Plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, ont récemment cherché à relancer les contacts avec Vladimir Poutine dans le but de ne pas laisser les Etats-Unis de Donald Trump tenter seuls d'aboutir à un règlement du conflit.

Poutine «le terne» pourrait rester au pouvoir encore 10 ans

Mais la cheffe de la diplomatie de l'UE, l'Estonienne Kaja Kallas, considère que les Européens doivent d'abord s'entendre entre eux sur ce qu'ils attendent de la Russie, avant de parler à son président.

Le mois dernier, elle a insisté pour que l'Europe formule «des exigences maximalistes» et pousse le Kremlin à faire des concessions, y compris en acceptant de réduire ses forces armées.

En direct
Au moins quatre morts dans une attaque russe vers Kiev

L'Allemagne, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine depuis l'invasion massive déclenchée par la Russie en février 2022, exige aussi une grande vigilance sur les conditions à réunir pour mettre fin aux hostilités.

«Nous devons tous être conscients que la manière dont nous mettrons fin à cette guerre en Europe aura une incidence durable sur notre vie et notre rôle dans le monde», a averti le chancelier Friedrich Merz fin février, considérant que la Russie n'était «pas en train de gagner» dans ce conflit contrairement à ce que sa propagande veut laisser croire. (tib/ats

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Attaque contre une synagogue du Michigan, l'assaillant est mort
Un homme armé a ouvert le feu dans le Michigan et a été tué par les forces de l'ordre américaines. Les enquêteurs confirment un acte antisémite.
Un instructeur militaire a été tué et deux personnes blessées par un tireur qui a ouvert le feu avant d'être d'être lui-même tué, dans une classe du Corps de formation des officiers de réserve (ROTC) américain à l'université Old Dominion à Norfolk (Virginie).
L’article