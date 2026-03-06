assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
En direct

++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

En direct

Trump veut une «capitulation» ++ Les vols du Golfe reprennent partiellement vers Zurich

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
06.03.2026, 15:3406.03.2026, 17:43
Team watson
Team watson
  • Israël a lancé une «frappe préventive» sur l'Iran le samedi 28 février au matin. Les Etats-Unis ont annoncé y avoir également pris part, via des «opérations de combat majeures».
  • Dès samedi matin, l'Iran a riposté avec des tirs de missiles sur Israël et ses alliés, provoquant un embrasement dans les États arabes du Golfe.
Envoyez-nous votre contribution
17:40
Trump veut une «capitulation» de l'Iran
Donald Trump a exigé vendredi une «capitulation» de l'Iran et indiqué qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future. Il n'explique pas dans son message ce qu'il entend exactement par ce terme.

«Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l'Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again».
16:20
L'attaque sur l'Azerbaïdjan fait craindre l'extension du conflit
L'attaque de drones iraniens sur l'Azerbaïdjan, allié d'Israël, soulève la crainte que la guerre au Moyen-Orient ne s'étende au Caucase, affirment plusieurs experts. Bakou a promis des représailles après ces frappes sur son territoire.

L'Azebaïdjan a annoncé vendredi l'évacuation de son personnel diplomatique d'Iran. La veille, Bakou a affirmé que quatre drones iraniens avaient été lancés sur l'exclave du Nakhitchevan, frontalière de l'Iran.

Selon les autorités azerbaïdjanaises, l'un des drones a touché un aéroport, un autre a explosé près d'une école, et un autre a été abattu par les défenses antiaériennes. Quatre personnes ont été blessées.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a accusé Téhéran d'attaque «terroriste» et ordonné à l'armée de préparer des mesures de représailles.

L'armée iranienne a rejeté la responsabilité sur Israël, l'accusant de provocation pour déstabiliser les relations entre Bakou et Téhéran.

L'Iran s'inquiète depuis longtemps qu'Israël, proche allié et fournisseur d'armes de Bakou, puisse utiliser l'Azerbaïdjan pour lancer des attaques contre son territoire.

«Le risque que la guerre s'étende au Caucase n'est pas mineur», a estimé l'analyste arménien Hakob Badalyan, mais «tout va beaucoup dépendre des risques que Bakou et Ankara sont prêts à prendre pour répondre à cette attaque».

La Turquie, autre allié de l'Azerbaïdjan, a «fermement» condamné cette attaque.
Pourquoi la Turquie redoute un effondrement de l'Iran
15:44
Les vols provenant du Golfe reprennent partiellement vers Zurich
Environ une semaine après le début de la guerre en Iran, les premières compagnies aériennes de la région du Golfe ont partiellement repris leurs vols vers Zurich. Cependant, des milliers de voyageurs suisses sont toujours bloqués dans la région.

La compagnie aérienne Emirates a effectué jeudi soir un premier vol entre Dubaï et Zurich, a indiqué vendredi le centre de contrôle de l'aéroport de Zurich à Keystone-ATS. Un avion bloqué à Zurich avait auparavant regagné Dubaï sans passagers. Un appareil de Qatar Airways se trouvait en revanche toujours à Zurich.

Etihad Airways souhaitait également reprendre ses vols. Un avion en provenance d'Abu Dhabi devrait atterrir vendredi soir à Zurich. Pour l'instant, une rotation quotidienne en soirée avec un Boeing Dreamliner est prévue, a indiqué l'aéroport de Zurich. Normalement, la compagnie aérienne dessert cette ligne trois fois par jour. La décision de reprendre les vols a été prise après un contrôle de sécurité approfondi, a déclaré Etihad.

En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la compagnie aérienne Edelweiss a augmenté la capacité de ses vols réguliers de samedi entre Mascate et Salalah et Zurich. Le DFAE examine d'autres options pour venir en aide aux ressortissants suisses bloqués, a-t-il indiqué.

Un premier vol spécial de Swiss avec 211 voyageurs suisses en provenance de Mascate a atterri jeudi après-midi à Zurich. Il n'y a actuellement aucun projet concret pour un autre vol spécial, a déclaré Swiss.

Selon le DFAE, environ 5200 personnes sont enregistrées dans l'application Travel Admin. L'ambassade de Suisse à Téhéran reste ouverte, a indiqué le DFAE. Six collaborateurs suisses et 18 collaborateurs locaux continuent d'y travailler. Quatre collaborateurs suisses avaient déjà quitté l'Iran le 3 mars. L'Italie a temporairement fermé son ambassade jeudi.
Ces Suisses coincés à Dubaï racontent leur enfer
15:41
Navire est en feu dans le détroit d'Ormuz
La télévision d'Etat iranienne a affirmé vendredi qu'un «autre» navire était en feu dans le stratégique détroit d'Ormuz après avoir été touché par un drone, au septième jour de la guerre déclenchée contre l'Iran par Israël et les Etats-Unis.

La télévision iranienne n'a donné aucune précision à ce stade sur le type du navire et l'origine du drone en question. Plus tôt vendredi, un porte-parole de l'armée iranienne avait déclaré qu'un pétrolier américain dans le Golfe était «en feu» après avoir été ciblé par les forces iraniennes.
15:19
Trump veut une «capitulation» de l'Iran
Donald Trump a exigé vendredi une «capitulation» de l'Iran et indiqué qu'il entendait s'impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future.

«Il n'y aura pas d'accord avec l'Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION! Après cela, et le choix d'un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l'Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«MAKE IRAN GREAT AGAIN!» (Rendez sa grandeur à l'Iran!), a ajouté le président américain, détournant son slogan «Make America Great Again»
15:18
Swiss éprouvé par la guerre au Moyen-Orient
La compagnie aérienne Swiss est mise à l'épreuve dans le cadre de la fermeture d'espaces aériens liée à la guerre au Proche-Orient. «Où pouvons-nous encore voler?» est une question qui préoccupe intensément les équipes d'Oliver Buchhofer, directeur des opérations (COO) de Swiss. Le conflit génère d'importantes incertitudes pour la filiale de Lufthansa.


Oliver Buchhofer.

Pour les vols vers l'Asie, seuls «deux minces couloirs peuvent être survolés», a indiqué vendredi aux journalistes Buchhofer, lors de la conférence annuelle de bilan. Le premier traverse la Turquie et l'Azerbaïdjan et le second survole l'Arabie saoudite. «Nous devons passer par là, mais toutes les autres compagnies aériennes européennes aussi», a-t-il expliqué.

Le responsable a rappelé que la question avait déjà occupé ses équipes en 2025 avec le conflit israélo-palestinien ainsi que plusieurs incidents avec des objets volants qui avaient entraîné de fortes perturbations dans les routes aériennes. La guerre qui oppose l'Iran aux Etats-Unis et Israël a rendu la situation encore plus complexe.
15:17
Berlin met en garde contre un effondrement de l'Iran
Le chancelier allemand a mis en garde vendredi contre un effondrement de l'Iran qui pourrait déclencher une vague migratoire incontrôlée, à la suite de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes américano-israéliennes.

«Une guerre sans fin n'est pas dans notre intérêt (...). L'économie iranienne ne doit pas s'effondrer. Il faut empêcher les mouvements migratoires incontrôlés en provenance d'Iran», a déclaré Friedrich Merz, évoquant aussi le risque d'un «effondrement de l'Etat iranien».

Friedrich Merz.
15:16
Escalade au Liban: l’EPER élargit son aide humanitaire
L’Entraide protestante suisse (EPER) étend son aide humanitaire au Liban face à l’escalade des violences au Proche-Orient. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir le sud du pays et la banlieue de Beyrouth, alors que les combats entre Israël et le Hezbollah s’intensifient.

Cinq jours après le début des attaques américaines et israéliennes contre l’Iran, la violence continue de s’étendre dans la région. Dans un communiqué publié vendredi, l’EPER indique que plus d’un millier de personnes ont été tuées la semaine dernière. Au Liban, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah ont contraint des centaines de milliers d’habitants à fuir leur domicile. Beaucoup trouvent refuge dans des abris d’urgence ou chez des proches.
15:16
Israël affirme avoir frappé le «bunker» du guide suprême
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé vendredi dans le centre de Téhéran, lors d'un bombardement mené par une cinquantaine d'avions de combat, le bunker du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué le 28 février au premier jour de l'offensive isréalo-américaine sur l'Iran.

«Le bunker militaire souterrain, situé sous le complexe abritant la direction du régime au centre de Téhéran, était destiné à être utilisé par le guide suprême comme centre de commandement d'urgence sécurisé», a déclaré l'armée dans un communiqué.


Un image d'Ali Khamenei.
13:35
Des explosions entendues à Manama
Plusieurs explosions ont été entendues vendredi dans la capitale du Bahreïn, Manama, a rapporté un correspondant de l'AFP, tandis que les autorités ont déclenché une sirène d'alerte.

«La sirène a retenti. Nous demandons aux citoyens et aux résidents de rester calmes, de se rendre à l'endroit sûr le plus proche et de suivre les informations diffusées par les chaînes officielles», a écrit le ministère de l'Intérieur sur X.
12:31
Rome condamne «l'attaque injustifiable» contre la Turquie
La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a condamné vendredi «l'attaque injustifiable» contre la Turquie après un tir mercredi de missile balistique par l'Iran. Meloni a exprimé au cours d'une conversation avec la président turc Recep Tayyip Erdogan «sa solidarité et sa proximité avec la Turquie, partenaire stratégique de l'Italie et membre de l'Otan, face à l'attaque injustifiable dont elle a été victime», selon un communiqué de ses services.



Mercredi, les systèmes de défense aérienne de l'Otan ont intercepté un missile balistique lancé depuis l'Iran et se dirigeant vers la Turquie. On ignore encore si le missile visait délibérément la Turquie. L'Otan affirme que le missile «visait» la Turquie mais un responsable turc, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'il «visait une base située dans la partie grecque de Chypre» et qu'il «avait dévié de sa trajectoire».
12:28
La Bourse suisse à la peine au 7e jour de guerre
La Bourse suisse a reculé tout au long de la matinée vendredi. Au septième jour de la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs baignaient toujours dans l'incertitude, tandis que les prix du pétrole et du gaz renchérissaient. Les places européennes limitaient les variations, Paris prenant 0,02%, Francfort perdant 0,11% et Londres grapillant 0,02%. Selon John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, elles sont portées notamment «par la détente du dollar, même si plusieurs incertitudes continuent de peser sur le sentiment des investisseurs, notamment autour de l'évolution de la situation au Moyen-Orient».

Les ventes au détail aux Etats-Unis sont au programme du jour. Par ailleurs, «la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, dernier indicateur majeur avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, pourrait, au moins temporairement, calmer la nervosité ambiante», ajoute l'associé de la banque privée genevoise. Au Moyen-Orient, les frappes se poursuivent et le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% de la production mondiale de pétrole et près de 20% du gaz naturel liquéfié (GNL), reste paralysé.
Comment la guerre en Iran menace le commerce mondial
Vers 11h00, le prix du baril de Brent progressait de 1,41% à 86,83 dollars, celui du West Texas Intermediate (WTI) de 2,83% à 83,85 dollars. Après un bond de plus de 8%, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence du gaz naturel en Europe, progressait de 1,79% à 52,16 euros.

A la même heure, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,91% à 13'289,08 points, contre 14'006,90 points (+0,66%) au début de la guerre au Moyen-Orient. Le Swiss Leader Index (SLI) perdait 0,89% à 2110,22 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,19% à 18'315,10 points. Pour les poids lourds, UBS gagnait 0,3%, tandis que Novartis (-0,9%), Nestlé (-0,2%) et le bon Roche (-3,0%) voguaient en territoire négatif
12:19
Kiev va envoyer «prochainement» au Moyen-Orient des experts militaires
L'Ukraine va envoyer «prochainement» des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés dans la région à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un haut responsable ukrainien.

«L'arrivée de militaires ukrainiens dans le Golfe Persique est attendue prochainement», a-t-il indiqué. Des négociations sont en cours afin de «déterminer comment le faire», a-t-il ajouté.
12:17
Le Qatar dit que ses forces navales étaient dans des bâtiments visés par l'Iran à Bahreïn
Le Qatar a indiqué vendredi que des membres de ses forces navales se trouvaient dans des bâtiments visés durant la nuit par l'Iran à Bahreïn, sans faire de blessés.

«Le Qatar condamne fermement l'attaque iranienne visant des bâtiments dans différentes parties du royaume de Bahreïn, qui abritent des membres des forces navales émiriennes du Qatar, participant au Centre d'opérations maritimes unifié du commandement militaire unifié du Conseil de coopération du Golfe», a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Les membres des forces navales émiriennes du Qatar présents dans les bâtiments visés sont sains et saufs et n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.
12:17
L'Iran annonce avoir attaqué des bases américaines au Koweït
L'armée iranienne a déclaré vendredi avoir attaqué des bases américaines au Koweït et a promis de poursuivre ses frappes.

«Au cours des dernières heures, divers types de drones destructeurs des forces terrestres de l'armée ont pris pour cible un grand nombre de bases militaires américaines au Koweït», a déclaré l'armée, citée par la télévision d'Etat iranienne. «Ces attaques se poursuivront dans les heures à venir», a-t-elle prévenu.
L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Pokémon fête son 30e anniversaire
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une jeune femme se noie après une attaque de dingos en Australie
Le corps de Piper James, 19 ans, a été retrouvé sur une plage de l'île de K'gari, dans l'Etat du Queensland. Attaquée par une meute de dingos, elle a subi de multiples blessures avant de se noyer.
Une Canadienne s'est noyée après avoir été blessée lors d'une attaque de dingos, des chiens sauvages, sur une île de l'est de l'Australie, a déclaré vendredi l'autorité chargée de l'enquête. La jeune femme de 19 ans avait subi de multiples blessures avant de se noyer.
L’article