L'Espagne démantèle un gang chinois qui prostituait des femmes

Une organisation criminelle chinoise faisait venir des femmes asiatiques, notamment en Espagne, pour les exploiter sexuellement. 33 victimes, dont une mineure, ont été libérées.

La police espagnole a annoncé vendredi avoir démantelé une organisation criminelle chinoise qui faisait venir des femmes asiatiques, dont certaines mineures, en Espagne, en Grèce et aux États-Unis pour les exploiter sexuellement. Lors de l'opération, les autorités ont arrêté 30 personnes (la plupart à Barcelone et Madrid), libéré «33 victimes, dont une mineure» et fermé deux maisons closes, a détaillé la police dans un communiqué.

La triade, organisation mafieuse chinoise, dénommée Tian Xia She, était «un réseau particulièrement violent qui n'hésitait pas à utiliser des armes à feu et tous types d'armes blanches» pour commettre des crimes ou attaquer des «groupes rivaux», précise la police.

La promesse d' «un avenir meilleur»

S'appuyant sur un réseau de personnes basées dans des pays asiatiques, l'organisation profitait de «la situation de besoin et de la vulnérabilité» de jeunes femmes et leur promettait «un avenir meilleur» à l'étranger, mais en réalité elle cherchait à les prostituer.

Certaines mineures étaient «vendues» à des patrons d'autres triades pour être exploitées. En Espagne, ces femmes étaient forcées de se prostituer à Madrid, Barcelone et Saragosse «dans des conditions proches de l'esclavage», et devaient être disponibles «24 heures sur 24, 7 jours sur 7», jusqu'à ce qu'elles aient remboursé la dette contractée auprès de l'organisation pour les avoir fait venir en Europe, qui pouvait s'élever à 20 000 euros, explique encore la police.

Un réseau d'immigration illégale

En outre, ces criminels étaient également à la tête d'un réseau d'immigration illégale: ils fournissaient de faux documents à des personnes, principalement chinoises, pour voyager en Europe d'où elles étaient envoyées en Amérique centrale avant d'atteindre les États-Unis comme destination finale.

Le réseau mafieux se livrait également à d'autres activités criminelles comme l'extorsion ou le trafic de drogue. Les trafiquants recrutaient des mineurs pour vendre de la kétamine ou des substances appelées «eau de Dieu» ou «eau bénite», consommées comme désinhibiteur sexuel, vendues à 300 euros la dose, ajoute la police. (ag/ats)