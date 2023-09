Un jeune Espagnol armé de deux couteaux attaque une école

«C'était dévastateur et dramatique parce que tous les parents se trouvaient à l'extérieur de l'école et souhaitaient pouvoir serrer leurs enfants dans leurs bras»

Le suspect a été arrêté et conduit dans un commissariat. Le porte-parole n'a pas été en mesure de donner de détails sur l'étendue des blessures des victimes. Mais selon les médias espagnols, un enseignant est dans un état grave après avoir été touché au niveau de l'oeil tandis que les autres victimes ont été légèrement blessées.

«La police a localisé le suspect au troisième étage, il avait en sa possession les deux couteaux utilisés pour attaquer trois enseignants et deux élèves»

Un élève de 14 ans, armé de deux couteaux, a poignardé trois professeurs et deux élèves jeudi dans une école du sud de l'Espagne avant d'être arrêté, a annoncé la police.

