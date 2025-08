Keystone

Au moins 76 migrants meurent dans un naufrage au Yémen

Une embarcation transportant 157 migrants a fait naufrage au large des côtes yéménites ce dimanche. Au moins 76 dépouilles ont été repêchées.

Au moins 76 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues après le naufrage d'une embarcation transportant principalement des migrants éthiopiens au large des côtes yéménites, dernière tragédie en date sur cette route migratoire périlleuse, ont indiqué des responsables yéménites à l'AFP lundi.

Au moins 76 dépouilles ont été repêchées et 32 personnes secourues, selon deux sources de sécurité yéménites.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a affirmé que 157 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation.

Le naufrage de dimanche est parmi «les plus meurtriers au large du Yémen cette année», a déclaré à l'AFP Abdusattor Esoev, chef de mission de l'OIM au Yémen.

«Le sort des disparus reste encore inconnu» Abdusattor Esoev

Le naufrage est survenu dans le golfe d'Aden, au large du gouvernorat d'Abyan, dans le sud du Yémen, une destination fréquente pour les embarcations de passeurs acheminant des migrants qui espèrent rejoindre les riches monarchies du Golfe, dont l'Arabie saoudite, voisine du Yémen.

Violences ethniques

En dépit du conflit qui ravage le Yémen depuis 2014, la migration irrégulière à travers ce pays pauvre de la péninsule Arabique se poursuit, notamment en provenance d'Ethiopie, elle-même secouée par des violences ethniques.

Chaque année, des milliers de migrants africains empruntent la «route orientale», traversant la mer Rouge depuis Djibouti vers le Yémen, dans l'espoir de rejoindre ensuite les pays pétroliers du Golfe.

L'année dernière, l'OIM a recensé au moins 558 morts sur cette route, dont 462 à cause de naufrages.

«Cette route, l'une des plus dangereuses au monde, est principalement contrôlée par des réseaux de passeurs et de traite d'êtres humains (...) Les réfugiés et les migrants n'ont pas d'autre choix que de recourir à leurs services», a déclaré à l'AFP Ayla Bonfiglio, directrice régionale de l'organisation de recherche et de plaidoyer Mixed Migration Centre.

Le mois dernier, au moins huit personnes sont mortes après que des passeurs ont forcé 150 migrants à débarquer d'un bateau en mer Rouge, selon l'agence des Nations unies pour les migrations. (ats)