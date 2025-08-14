beau temps20°
Les avocats de Bolsonaro demandent l'acquittement

Donald Trump impose une surtaxe au Br
Jair Bolsonaro doit connaître prochainement l'épilogue de son procès.Keystone

«L'absence totale de preuves» a été «démontrée», affirment les défenseurs de l'ex-président brésilien. Jugé pour tentative de coup d'Etat, il encourt 40 ans de prison.
14.08.2025, 08:2214.08.2025, 08:22
Plus de «International»

La défense de Jair Bolsonaro a demandé mercredi à la Cour suprême l'acquittement de l'ex-président brésilien. Ce dernier est jugé pour tentative présumée de coup d'Etat à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 remportée par Luiz Inacio Lula da Silva.

Dans un document de 197 pages soumis au tribunal, les avocats de l'ancien chef de l'Etat d'extrême droite (2019-2022) âgé de 70 ans ont soutenu qu'il était «innocent de toutes les accusations» formulées à son encontre et que «l'absence totale de preuves» avait été «démontrée».

L'ex-président brésilien Bolsonaro assigné à résidence

Le champion du courant conservateur dans la première puissance économique d'Amérique latine doit connaître prochainement l'épilogue de son procès. Avec sept de ses collaborateurs, il est accusé d'avoir tenté d'assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» malgré sa défaite face au président Lula (gauche).

Inéligible, il veut se présenter à l'élection

Le 8 janvier 2023, une semaine après l'investiture de Lula, des milliers de sympathisants bolsonaristes avaient pris d'assaut les sièges des institutions à Brasilia, dénonçant une fraude électorale et appelant à une intervention militaire. Jair Bolsonaro a clamé son innocence en juin devant la Cour suprême, affirmant qu'«un coup d'Etat, c'est une chose abominable». Il encourt 40 ans d'emprisonnement.

Début août, avant même l'issue de son procès, Bolsonaro a été assigné à résidence, chez lui à Brasilia, au motif qu'il avait bravé une interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Bien que déjà inéligible jusqu'en 2030 pour des attaques sans preuve sur la fiabilité des urnes électroniques, l'ex-président dit encore espérer concourir à la présidentielle de 2026. (jzs/ats)

L’article