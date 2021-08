International

Etats-Unis

Le Dixie Fire devient le 2e plus grand feu de l'histoire californienne



En Californie, le Dixie Fire ne fait que grossir

Image: sda

Actif depuis la mi-juillet, l'incendie s'étend désormais sur une surface de 1870 kilomètres carrés, soit plus que le canton de Zurich. Trois personnes sont portées disparues.

Attisé par une chaleur étouffante, une sécheresse alarmante et des vents persistants, le brasier n'a fait que grossir. Le Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, devrait perdurer pendant encore au moins une dizaine de jours.

L'incendie a réduit en cendres un peu plus de 1870 kilomètres carrés depuis son départ le 13 juillet dans le nord de l'Etat. Il n'est circonscrit qu'à 21%.

Plus de 5000 pompiers luttent nuit et jour contre le brasier. Progressant sur des sentiers extrêmement escarpés, trois d'entre eux ont été blessés en opération.

Image: inciweb.nwcg.gov

«Admettre ouvertement» le rôle du climat

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a exprimé sa «profonde reconnaissance» à l'égard du travail sans relâche des soldats du feu. Il a affirmé que les autorités devaient consacrer davantage de ressources à la gestion forestière et à la prévention des incendies.

«Les sécheresses sont beaucoup plus sévères, il fait plus chaud que jamais. Nous devons admettre ouvertement que ces incendies sont causés par le climat»

Huit des dix plus gros incendies jamais survenus en Californie ont brûlé depuis 2017. Et même six depuis 2020, lorsque s'est produit le plus vaste de tous - August Complex - avec 4170 kilomètres carrés détruits.

Des températures étouffantes supérieures à 38 degrés Celsius sont de nouveau attendues en milieu de semaine et les soldats du feu estiment que l'incendie ne sera pas éteint avant le 20 août.

Chute d'un arbre à l'origine du feu

Des milliers d'habitants ont fui la région, beaucoup d'entre eux se réfugiant dans des camps de fortune - parfois de simples tentes -, souvent sans savoir si leurs maisons ont échappé aux flammes. Quelque 370 structures (maisons et autres bâtiments) ont déjà été détruites.

Image: sda

Selon une enquête préliminaire, la chute d'un arbre sur l'un des milliers de câbles électriques qui strient le paysage américain est à l'origine du brasier. (ats/asi)

