3 réponses possibles de l'Iran suite à l'attaque des Etats-Unis

L'armée américaine a mené dimanche des frappes sur plusieurs installations nucléaires iraniennes. Entre représailles, accalmie et course à l'armement, Téhéran pourrait désormais réagir de plusieurs manières. Analyse.

Ian Parmeter / the conversation

Un article de The Conversation

Après avoir semblé hésiter sur l'opportunité d'entrer en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran, Donald Trump a pris sa décision. Ce 21 juin, des bombes lâchées par des avions B2 et des missiles lancés depuis des sous-marins américains ont frappé trois sites nucléaires iraniens à Natanz, Ispahan et Fordo, ce dernier abritant une usine d'enrichissement d'uranium enterrée à environ 80 mètres sous une montagne.

Le site de Fordo après les frappes américaines. Keystone

Ces frappes s'inscrivent dans la série d'événements qui a commencé avec le massacre commis par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, et qui s'est poursuivie par la guerre de Gaza puis, en 2024, par les attaques dévastatrices d'Israël contre le Hezbollah libanais (soutenu par l'Iran), la chute du régime syrien de Bachar Al-Assad (également soutenu par l'Iran), et la série de frappes israéliennes déclenchées contre l'Iran le 13 juin.

L'Iran n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Trump avait déclaré il y a quelques jours qu'il lui faudrait peut-être deux semaines pour décider de bombarder le pays ou non; les Israéliens l'ont probablement poussé à passer à l'action au plus vite. Israël a en effet pressé Trump d'utiliser les massive ordnance penetrators (MOP), ces bombes «anti-bunker» de 13 600 kilos que seuls les États-Unis peuvent utiliser aujourd'hui grâce à leurs bombardiers B2.

A présent que Trump a décidé d'engager les Etats-Unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient, comment les choses pourraient-elles évoluer ?

L'Iran contre-attaque, mais avec quelle vigueur?

Les Iraniens savent qu'ils n'ont pas les moyens d'entrer dans une confrontation totale avec les Etats-Unis et que ces derniers, en revanche, ont la capacité de causer d'immenses dommages à leur pays et même de mettre en péril la stabilité du pouvoir de Téhéran. Or cette stabilité a été de tout temps la principale préoccupation du régime clérical dirigé par le guide suprême Ali Khamenei : c'est la priorité des priorités, à laquelle toutes les autres sont subordonnées.

Pour anticiper la possible réaction de l'Iran, il peut être utile d'examiner la façon dont il a réagi à l'assassinat, par la première administration Trump, en janvier 2020 de Ghassem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods, l'unité d'élite des Gardiens de la révolution. L'Iran avait alors immédiatement fait savoir que sa vengeance serait terrible ; mais dans les faits, il s'était contenté de lancer un barrage de missiles sur deux bases américaines en Irak. Cette réaction mesurée n'a pas fait de victimes et a causé très peu de dégâts. Après ces représailles symboliques, l'Iran avait déclaré que l'affaire était close.

La réaction de l'Iran aux nouvelles frappes américaines sera probablement similaire. Téhéran ne voudra sans doute pas entrer dans une guerre ouverte avec les États-Unis en lançant des attaques contre les bases américaines situées dans la région. Trump a d'ailleurs déjà annoncé qu'il envisageait des frappes supplémentaires :

«L'Iran, la brute du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. Dans le cas contraire, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles» Donald Trump

En outre, le doute plane sur les capacités dont dispose l'Iran. Avant le 13 juin, les analystes s'accordaient à penser que le pays possédait environ 2000 missiles capables d'atteindre Israël. Selon certaines estimations, il en aurait tiré 700 ; d'autres parlent d'environ 400. Quel que soit le chiffre réel, il est certain que les stocks iraniens diminuent rapidement.

De plus, Israël a déjà détruit environ un tiers des lanceurs de missiles balistiques iraniens. S'il parvient à les détruire tous, la capacité de riposte de Téhéran sera très limitée.

L'Iran s'incline, mais ne rompt pas totalement

Avant que les Etats-Unis ne s'impliquent dans le conflit, l'Iran avait déclaré qu'il était prêt à négocier, mais qu'il ne le ferait pas tant qu'Israël poursuivrait ses attaques. L'un des scénarios possibles est donc celui d'un compromis qui verrait Israël annoncer un cessez-le-feu et l'Iran et les États-Unis accepter de reprendre les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran.

Il existe toutefois un obstacle d'importance à un tel développement : le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a martelé à de nombreuses reprises qu'il ne faisait pas confiance au processus de négociation et qu'il refuserait de mettre fin aux actions militaires d'Israël tant que toutes les installations nucléaires iraniennes n'auraient pas été complètement détruites. Il a également bombardé des terminaux pétroliers et des installations gazières de l'Iran afin d'accroître encore la pression sur le régime.

Netanyahou pourrait faire obstacle à ce scénario. Keystone

En outre, il faut rappeler que, historiquement, le régime iranien s'est montré incroyablement déterminé à ne pas perdre la face. Il a été placé sous une pression extrême à différents moments de la guerre Iran-Irak (1980-1988) et n'a jamais envisagé de mettre fin aux combats jusqu'à ce qu'un missile américain abatte par erreur le 3 juillet 1988 un avion de ligne iranien, tuant 290 personnes. C'est alors que l'Iran avait fini par accepter un cessez-le-feu parrainé par l'ONU. Il reste que la guerre contre l'Irak avait duré huit ans et causé environ un million de victimes au total. Et le guide suprême Ruhollah Khomeini avait déclaré que signer le cessez-le-feu avait été pour lui «pire que boire du poison».

Le régime est aujourd'hui très impopulaire, et Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il voulait créer des conditions favorables à un soulèvement du peuple iranien contre le régime. Mais ce peuple iranien est d'expérience très patriote: s'il n'est pas loyal envers le régime, il est en revanche loyal envers son pays. Bien qu'il soit difficile d'évaluer l'état de l'opinion publique dans un pays de 90 millions d'habitants où la parole est muselée, il ne fait nul doute que la majorité des Iraniens ne voudraient pas que les États-Unis ou Israël décident de leur avenir à leur place.

Une manifestation contre l'offensive israélienne à Téhéran. Keystone

En outre, il ne faut pas oublier que l'effondrement d'une autocratie n'est pas nécessairement suivi de l'avènement de la démocratie mais, souvent, d'une plongée dans le chaos. L'Iran compte plusieurs groupes ethniques différents et il y aura certainement de profonds désaccords sur le système qui devrait prendre la place du régime clérical actuel si ce dernier venait à tomber.

A ce stade, il apparaît que le régime sera probablement en mesure de tenir bon. Et même si le guide suprême Ali Khamenei, âgé de 86 ans et ouvertement menacé par Trump et Nétanyahou à plusieurs reprises, devait disparaître soudainement, le régime sera probablement en mesure de le remplacer rapidement. Bien que nous ne connaissions pas encore le nom de son successeur, le régime a eu tout le temps nécessaire pour se préparer à cette éventualité. Ses hauts responsables savent également qu'une lutte de succession après la mort de Khamenei mettrait réellement le système en danger.

Une poursuite et une accélération du programme iranien

Selon un sondage réalisé par The Economist et l'institut YouGov et publié le 17 juin, 60% des Américains sont opposés à une participation de leur pays au conflit entre Israël et l'Iran, tandis que seulement 16% y sont favorables. Parmi les sympathisants du Parti républicain, 53% sont opposés à une action militaire.

Les frappes du 21 juin n'ont donc pas répondu à une demande populaire de l'opinion publique états-unienne, au contraire. Cependant, si elles n'entraînent pas le pays dans la guerre et si Trump parvient à rapidement mettre fin aux affrontements entre l'Iran et Israël, il sera probablement applaudi par une majorité d'Américains. Mais si les États-Unis décident de bombarder davantage, ou si des attaques graves sont lancées contre leurs intérêts dans la région, les réactions négatives des simples citoyens pourraient se multiplier.

Une autre question est de savoir si les 400 kilogrammes d'uranium enrichi à 60% dont disposait l'Iran ont été détruits lors de l'attaque du 21 juin. Si ce n'est pas le cas, et si les centrifugeuses n'ont pas subi de dégâts trop importants, l'Iran pourrait être en mesure de reconstruire son programme nucléaire relativement rapidement. Et cet épisode l'aura probablement incité plus que jamais à enrichir cet uranium jusqu'à une pureté de 90%, c'est-à-dire un niveau qui lui permettrait d'enfin posséder l'arme nucléaire.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original