Des agents russes auraient commandité des attentats aux Etats-Unis

Le groupe, actif depuis au moins deux ans, a notamment tenté de faire assassiner cet été aux Etats-Unis «un important dissident russe». Ils ont été inculpés mercredi.

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Le ministère américain de la Justice a annoncé l'inculpation de cinq agents présumés des services de renseignement russes, tous en fuite, accusés d'avoir conspiré pour commanditer des assassinats et financer des attentats aux Etats-Unis et en Europe.

Le groupe, actif depuis au moins deux ans, a notamment tenté de faire assassiner cet été aux Etats-Unis «un important dissident russe», a indiqué le ministère sans nommer la cible dans un communiqué mardi. Ses membres «auraient agi au sein d'un réseau mondial d'assassins qui s'étendait jusqu'aux Etats-Unis, tentant de recruter des citoyens américains et des ressortissants étrangers pour commettre des meurtres à la demande du Kremlin», a dénoncé John Eisenberg, procureur général adjoint chargé de la sécurité nationale.

Les trois principaux suspects sont Youri Khrameev, présenté comme un ancien colonel des services de renseignement russes âgé de 61 ans, son fils de 27 ans Kirill, officier du FSB, et un Cubain de 35 ans, Oemis Romagoza Durruthy, «membre influent de la diaspora cubaine en Russie». Les deux derniers, un autre Cubain lui aussi âgé de 35 ans, Yaidel Delgado Suarez, et un Vénézuélien de 22 ans, Angel Eduardo Castro, 22 ans, agissaient notamment comme agents recruteurs sur le territoire américain.

La tentative d'assassinat du dissident russe est la dernière en date du groupe, selon les autorités américaines. Le projet a échoué après qu'un homme recruté par Suarez pour effectuer des repérages a refusé de commettre le crime, pour lequel 40 000 dollars lui avaient été proposés. En 2025, une tentative d'assassinat fomentée par Youri Khrameev en Lituanie contre un autre opposant à la Russie a échoué pour des raisons similaires.

L'acte d'accusation de la justice américaine évoque aussi des projets d'attentats contre des infrastructures (entrepôts, postes électriques) en Lituanie et en République tchèque préparés par le groupe qui visait les pays européens soutenant l'Ukraine.