On distingue ensuite l'inconnue trépigner un moment vers la porte, comme pour attendre Sammy. Hannah se dirige alors calmement vers l'entrée, se place entre Sammy et la femme, et verrouille la porte.

Sur les images, on voit le jeune garçon s'approcher d'une caissière de 17 ans, Hannah, et pour lui chuchoter quelque chose:

Si les dernières pandémies ont pour origine des chauves-souris ou des oiseaux, la prochaine crise de santé mondiale pourrait encore sommeiller dans la glace des glaciers: une étude récemment publiée nous éclaire sur les risques qui y sont liés.

L'un des signes les plus évidents du réchauffement climatique est la fonte des glaciers. Chaque centimètre qui disparaît nous rappelle qu'il fait plus chaud sur la Terre. Ceci a des conséquences non négligeables: la fonte des glaciers dans l'Himalaya par exemple entraîne des inondations dans certaines régions et des périodes de sécheresse dans d'autres, car les rivières ne sont plus alimentées par l'eau des glaciers.