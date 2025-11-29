Keystone

Ces pays d'Asie dévastés par les inondations

L'Indonése, la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande ont été frappés par de fortes précipitations qui ont causé des centaines de morts dans la région en quelques jours.

Les inondations et glissements de terrain au Sri Lanka, provoqués par des pluies torrentielles, ont fait au moins 123 morts et des dizaines de milliers de déplacés, selon un nouveau bilan. En Indonésie, le total des morts dépasse désormais les 200 victimes.

Un homme utilise un radeau de fortune pour naviguer dans une rue inondée à Colombo, au Sri Lanka, le samedi 29 novembre 2025. Keystone

Dans un communiqué, le centre de gestion des catastrophes (DMCl) du Sri Lanka fait également état de 130 disparus. Son directeur général a précisé que des opérations de secours étaient en cours, évoquant près de 44'000 personnes évacuées.

Le cyclone Ditwah

Le pays subit de fortes intempéries depuis lundi en raison du passage du cyclone Ditwah, qui se dirige actuellement vers l'Inde voisine, selon le DMC.

Les inondations se sont aggravées samedi dans les zones de faible altitude, amenant les autorités à ordonner l'évacuation des rives du fleuve Kelani, qui est sorti de son lit vendredi soir.

