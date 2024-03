Un homme aurait tué 3 personnes de sa famille dans la même journée

Les autorités de Falls Township, où se trouve Levittown, ont demandé samedi à la population de rester chez elle avant de lever cette consigne quand le suspect a été localisé dans le New Jersey. (lal/ats)

Le suspect a ensuite commis un car-jacking et a pris la fuite à bord d'un véhicule.

«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion

Il est ensuite «entré par effraction» dans une seconde résidence «où il a visé et tué» une femme de 25 ans «avec laquelle il a eu deux enfants» , a-t-elle précisé. La procureure a ajouté qu'il a blessé une victime supplémentaire en la frappant avec son fusil d'assaut.

Le suspect, identifié par les autorités comme André Gordon Jr, a «visé et tué sa belle-mère de 52 ans» et «sa soeur de 13 ans» , pendant que trois autres personnes se cachaient, a relaté la procureure du comté de Bucks, en Pennsylvanie, Jen Schorn, lors d'un point presse.

L'individu, présenté comme actuellement sans domicile fixe par les autorités, qui ont donné son signalement et diffusé sa photo, est soupçonné d'une équipée meurtrière dans la matinée à Levittown , dans la grande banlieue de Philadelphie, dans l'Etat voisin de Pennsylvanie, où il a tué trois membres de sa famille dans deux résidences différentes.

En début d'après-midi, le suspect de 26 ans était toujours retranché dans cette maison de Trenton, dans l'Etat du New Jersey, «où les résidents ont pu être évacués sans être blessés», a indiqué la police de Trenton dans un message transmis à l'AFP.

Un homme de 26 ans, soupçonné d'avoir tué trois membres de sa famille samedi matin, s'est retranché dans une maison cernée par la police dans le nord-est des Etats-Unis , ont annoncé les autorités et les médias.

Plus de «International»

«Il n'y avait peut-être plus de survivant»: pourquoi la police a tardé à Uvalde

Une fusillade dans le métro de New York fait 23 blessés et pas de morts

L'Italie change ses règles sur les radars et ça concerne aussi les Suisses

Les plus lus

Aux Etats-Unis, les jours de TikTok pourraient être comptés

C'est un développement majeur pour l'une des plateformes les plus populaires du monde: la Chambre des représentants vient d'adopter une proposition de loi qui prévoit l'interdiction de TikTok si le réseau social ne coupe pas les liens avec sa maison mère, ByteDance, et plus largement avec la Chine.

Dans une Chambre où républicains et démocrates ne sont d’accord sur pratiquement rien, c'est suffisamment rare pour être noté: TikTok représenterait une menace si grave pour la sécurité nationale qu’il faudrait la contraindre à vendre ses activités américaines à un propriétaire non chinois. Son interdiction potentielle a été adoptée mercredi à une écrasante majorité de 352 voix contre 65.