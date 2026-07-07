Un building «est en train de s’effondrer» à New York

Un immeuble situé au cœur de Manhattan a été évacué d’urgence par les autorités. Les «étages supérieurs s'affaissent».

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Près de la gare Grand Central, un building qui tutoie le ciel menace de s’effondrer. Le New York Times révèle que cet immeuble a été évacué d’urgence, en pleine heure de pointe. Les pompiers ont indiqué avoir reçu un appel peu avant 8 heures du matin «concernant des chutes de briques dans le pâté de maisons 200 de la 42e Rue Est», lit-on.

«La façade nord de ce bâtiment est en train de s'effondrer. Les poutres se plient comme des cigarettes» Cliff Johnsen, agent commercial du syndicat des installateurs de tuyauterie, selon le NYT

Le journal précise que ce ne sont pas moins de trente étages qui sont concernés par un danger d’effondrement. «Les responsables qui ont inspecté le bâtiment ont constaté que deux colonnes de soutien à l'intérieur du bâtiment étaient déformées et que plusieurs étages supérieurs s'affaissaient», explique encore le New York Times.

Ce que l'on sait de la situation

Aucun habitant n’occupait les lieux, mais les ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont été évacués. Neuf autres bâtiments environnants, dont une école, ont également été évacués, a indiqué le maire de New York, Zohran Mamdani, lors d'une conférence de presse.

Dans le cadre de la transformation du bâtiment de bureaux en immeuble d'habitation, plusieurs étages supplémentaires ont été construits. Selon un représentant syndical, c'est la raison des colonnes et des poutres pliées: on n'aurait pas installé suffisamment d'acier neuf pour supporter le poids supplémentaire.

Un porte-parole de l'entreprise de construction à l'origine de la transformation a indiqué au New York Times avoir connaissance des problèmes et être en contact avec les autorités du bâtiment. Une déclaration écrite a ensuite été publiée:

«La sécurité de toutes les personnes présentes dans et autour du bâtiment est notre priorité absolue. Nous sommes reconnaissants qu'il n'y ait eu aucun blessé et qu'aucun débris ne soit tombé du bâtiment, comme l'a confirmé le service de contrôle des bâtiments.»

«Nous confirmons que la zone concernée ne représente qu'une petite partie de l'un des deux bâtiments du complexe. Comme l'a déjà mentionné la cheffe des pompiers, seule une partie du bâtiment menace de s'effondrer.»

De nombreuses infractions relevées

Depuis l'arrivée des autorités, l'immeuble aurait continué à bouger, a souligné mardi le chef des pompiers locaux. Selon le président du service de contrôle des bâtiments, des poutres et des colonnes de secours ont été placées afin de stabiliser la structure de l'immeuble. Zohran Mamdani a également précisé:

«Toutes les quelques minutes, nous réévaluons la situation du bâtiment et pondérons nos options»

Les conditions structurelles du bâtiment resteraient instables.

Pour l'entreprise de construction, cette affaire pourrait avoir de sérieuses conséquences. Le service de contrôle des bâtiments a déjà déposé une plainte. Davantage de matière aurait été évidée lors des travaux que ce qui avait été autorisé dans les plans déposés. Depuis 2020, 22 infractions aux règles de construction auraient été constatées dans le cadre de cette transformation, dont 13 seraient toujours en cours.

Un projet pour lutter contre la pénurie de logements

Le complexe de bureaux se compose de deux bâtiments construits dans les années 1970. Jusqu'à récemment, les locaux étaient occupés par le groupe pharmaceutique Pfizer. Le complexe est actuellement transformé en immeuble d'habitation dans le cadre des efforts menés à l'échelle de la ville pour lutter contre la pénurie de logements. Plus de 1600 habitations devraient y voir le jour.

Le projet, le plus important de ce type dans tout New York, devait être achevé d’ici 2027. Mais son calendrier est désormais incertain. En conséquence, les logements pourraient n'être prêts que bien plus tard.

(fv)