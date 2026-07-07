Les questions sont nombreuses autour de la visite du prince Harry. Image: EPA

La visite de Harry à Londres tourne au psychodrame

Où logera-t-il, et va-t-il être rejoint par Meghan et leurs enfants? Le retour du prince rebelle fait grand bruit dans la capitale britannique.

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Le prince Harry est arrivé lundi à Londres mais la confusion règne autour des modalités de cette visite au Royaume-Uni du fils cadet du roi Charles III, ce qui témoigne des tensions persistantes avec la famille royale.

Où logera Harry ? Meghan et leurs enfants le rejoindront-ils plus tard ? Les questions sont nombreuses autour de cette visite de plusieurs jours du duc de Sussex, dans le cadre des préparatifs des Invictus Games prévus en 2027 à Birmingham (centre de l'Angleterre), évènement sportif international qu'il a créé pour les anciens combattants blessés ou malades.

Harry devait être accompagné de son épouse Meghan et de leurs deux enfants, Archie et Lilibet, une première depuis 2022. Les médias britanniques s'interrogeaient notamment sur une possible rencontre entre le roi Charles III et ses petits-enfants.

Des informations contradictoires

Mais depuis l'annonce de cette visite mi-juin, son organisation fait couler beaucoup d'encre, avec des questions sur la sécurité, les conditions d'hébergement et le programme du duc et de sa famille. Elle a carrément tourné à l'imbroglio lundi avec des informations contradictoires du palais et de l'entourage du prince.

Plusieurs médias britanniques, dont la BBC et Sky News, citant une source proche de Harry, ont rapporté lundi matin que le prince serait logé au palais de Buckingham durant son séjour à Londres. Moins de deux heures plus tard, les mêmes médias publiaient un démenti du palais, qui explique que Harry n'aurait pas accepté suffisamment à l'avance l'invitation faite pour séjourner dans la résidence officielle du souverain britannique.

Dans la foulée, un porte-parole du prince a jugé «décevant» le fait que l'invitation du palais «ait été retirée à la dernière minute», dans une déclaration transmise à l'AFP. Fin juin, une source au fait de l'organisation du voyage avait indiqué à l'AFP que Harry, 41 ans, et sa famille seraient hébergés une partie de leur séjour dans une résidence royale.

Une question de sécurité

Cette polémique intervient deux jours après qu'un proche du duc de Sussex a confirmé à l'AFP que ce dernier se rendrait finalement seul dans la capitale, tout en laissant flotter la possibilité que Meghan et leurs enfants le retrouvent dans une autre ville ultérieurement.

Les médias britanniques rapportent le mécontentement du prince Harry, qui vit en Californie depuis 2020 et sa rupture avec la famille royale, face au rejet de sa demande de protection policière pour lui et sa famille. Après cette décision des autorités, «le duc a passé la semaine dernière à prendre des dispositions de sécurité alternatives. Une fois ces dispositions en place, il a pu accepter formellement l'offre d'hébergement pour lui-même au cours du week-end», a assuré lundi son porte-parole.

Cette question de la sécurité constitue un point de tension majeur entre lui et la famille royale. Depuis leur départ, Harry et Meghan ont perdu la protection systématique de la police payée par le contribuable britannique, et leur besoin de protection est désormais évalué au cas par cas. Le prince avait contesté cette doctrine devant les tribunaux mais il a été débouté.

Bataille judiciaire contre les tabloïds

Cette visite coïncide aussi avec la publication prévue mardi de la décision de justice dans le procès qu'il a engagé avec d'autres célébrités contre le propriétaire du Daily Mail, accusé de collecte illégale d'informations. Harry avait témoigné en janvier devant la Haute Cour, affirmant, au bord des larmes, que les tabloïds avaient rendu la vie de son épouse «absolument infernale».

Selon l'agence PA, le palais a fait valoir que l'accueil de Harry à Buckingham dans le contexte de cette décision de justice attendue aurait pu porter préjudice à l'image de neutralité constitutionnelle du souverain. On ne sait pas si le prince rencontrera le roi Charles III durant son séjour, ni son frère, William, avec qui il n'aurait plus aucun contact depuis la sortie en 2023 de ses mémoires «Spare», très critiques envers l'héritier du trône et son épouse Kate.

S'il est revenu à plusieurs reprises ces dernières années dans son pays, Harry n'a vu le roi qu'à deux reprises: en février 2024, juste après l'annonce du cancer du souverain, puis en septembre 2025, où il a été invité à partager un thé avec son père dans sa résidence londonienne de Clarence House. (jzs/ats/afp)