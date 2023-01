Les Etats-Unis enquêtent sur plus de 500 signalements d'ovnis

«Les phénomènes aériens non identifiés continuent à représenter un risque pour la sécurité aérienne et présentent une potentielle menace de récolte d'informations»

«Les phénomènes aériens non identifiés continuent à représenter un risque pour la sécurité aérienne et présentent une potentielle menace de récolte d'informations» émanant de pays ennemis, souligne ainsi le rapport.

Ces derniers font l'objet d'un examen approfondi du Pentagone, des agences de renseignement américaines et de la Nasa, non pas de peur qu'il s'agisse de véhicules extraterrestres mais par crainte des capacités d'espionnage inconnues de pays rivaux.

Le renseignement américain examine plus de 500 signalements d'objets volants non identifiés, selon un rapport publié jeudi. Si certains de ces incidents ont une explication banale, la nature d'une centaine d'entre eux reste mystérieuse.

Ce pro-Zemmour s'est fait piéger

Cette histoire est (beaucoup) plus tortueuse que ça et elle agite les réseaux sociaux français. Au coeur de la polémique, un influent militant d'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, Damien Rieu poste sur Twitter des photos et des vidéos de musulmans supposément en train de prier dans l'espace public. On démêle tout ça.

Paris serait-elle soudain envahie par des milliers de musulmans, bien décidés à prier dans ses rues et ses rames de métro? C'est en tout cas le sentiment d'un célèbre militant d'extrême droite qui agite Twitter depuis une semaine. Son nom, Damien Rieu.