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Tiger Woods impliqué dans un accident de la route en Floride

epa12770529 American golfer Tiger Woods is introduced during the final round of the 2026 Genesis Invitational at Riviera Country Club in Los Angeles, California, USA, 22 February 2026. EPA/CHRIS TORRE ...
Le célèbre golfeur ne serait pas blessé, selon plusieurs médias basés en Floride. Keystone

Tiger Woods impliqué dans un accident de la route en Floride

La superstar du golf, qui avait été gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride, selon les médias américains qui citent les forces de l'ordre locales.
27.03.2026, 20:5027.03.2026, 21:36

C'est peu après 14 heures (heure locale) vendredi que Tiger Woods aurait été impliqué dans l'accident, survenu sur Jupiter Island, en Floride, non loin de son domicile, à environ 150km au nord de Miami.

Le bureau du shérif a indiqué qu'une enquête était en cours et qu'elle fournirait des détails supplémentaires dès qu'ils seraient disponibles. Aucune autre information n'a été communiquée dans l'immédiat.

Cette compétition de golf est complètement folle

Selon une source des pompiers du comté de Martin à la chaîne locale WPEC, affiliée à CBS, il s'agissait d'une collision entre deux véhicules, dont l'un s'est «renversé». Une personne se trouverait dans un état stable, tandis qu'une autre a refusé d'être transportée à l'hôpital. Les pompiers ont indiqué qu'il n'y avait aucun blessé grave.

Les causes de l'accident et l'état de santé de Tiger Woods ne sont pas encore connus. Le shérif John Budensiek a annoncé tenir une conférence de presse à 17 h, heure locale.

D'autres accidents

Ce n'est pas la première fois que le célèbre golfeur rencontre des problèmes sur la route. Suite à un grave accident de voiture en février 2021, qui lui avait causé d'importantes blessures aux jambes, Tiger Woods a réduit son nombre de compétitions ces dernières années.

Il avait également été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de 250 dollars. Il avait également suivi un stage de sensibilisation.

Tiger Woods a la bénédiction de Donald Trump

Âgé de 50 ans, le golfeur américain est en train d'essayer de revenir à la compétition après une rupture d'un tendon d'Achille en mars de l'année dernière et une opération du dos en octobre. Ancien N°1 mondial, Tiger Woods n'a plus disputé de compétitions depuis juillet 2024.

Le quintuple vainqueur de tournois majeurs est inscrit à l'US Senior Open de cette année, qui se déroulera en juillet dans l'Ohio, mais n'a pas encore confirmé sa participation. Sa présence au Masters d'Augusta le mois prochain reste également incertaine en raison de ses problèmes de santé persistants. (mbr)

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