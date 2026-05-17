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On sait à quelle météo s’attendre en Suisse cet été

Il va faire très chaud cet été en Suisse à cause de ce phénomène
Il va faire très chaud cet été en Suisse à cause de ce phénomène (image d'archives).Image: keystone

On sait à quelle météo s’attendre en Suisse cet été

Le retour d’El Niño pourrait favoriser des records de chaleur en Europe et augmenter le risque d’un été caniculaire en Suisse.
17.05.2026, 17:4717.05.2026, 17:49

Le phénomène climatique El Niño devrait revenir d’ici le milieu de l’année, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Combiné au réchauffement climatique, il pourrait favoriser de nouveaux records de chaleur en Europe et augmenter le risque d’un été caniculaire en Suisse également, comme le rapporte 20 minutes.

De manière générale, plusieurs météorologues estiment que 2026 pourrait connaître des températures exceptionnellement élevées. El Niño est aussi associé à une hausse des risques de sécheresse, d’inondations et d’incendies de forêt dans certaines régions du monde.

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Des étés systématiquement plus chauds

Le météorologue Peter Wick rappelle toutefois, sur les plateformes de nos confrères, qu’il reste impossible de prévoir précisément les effets du phénomène sur la Suisse.

Les conditions météorologiques à court terme jouent un rôle déterminant et un été plus frais reste envisageable si certains courants dominent durablement.

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Une tendance se confirme néanmoins depuis plusieurs années: les étés sont globalement plus chauds.

Selon Peter Wick, les températures dépassent régulièrement les normales saisonnières et les records annuels deviennent plus fréquents. A long terme, un été trop chaud est désormais jugé bien plus probable qu’un été trop froid.

El Niño se produit lorsque les alizés du Pacifique tropical s’affaiblissent. Les eaux chaudes, habituellement concentrées vers l’Asie, se déplacent alors vers l’est du Pacifique, perturbant les vents et le climat à l’échelle mondiale. (dag)

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