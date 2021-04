International

Voici le «petit» plan de Joe Biden pour lutter contre les armes à feu



Joe Biden, fervent défenseur d'un meilleur encadrement des armes à feu, a levé le voile jeudi sur les mesures qu'il souhaite adopter pour limiter la violence dans son pays. Mais celles-ci restent encore très limitées.

Le président des Etats-Unis va annoncer six décrets pour faire face à la violence par arme à feu dans le pays.

Parmi ces mesures, Joe Biden prévoit notamment:

De nouvelles règles visant à «arrêter la prolifération des armes fantômes», qui sont fabriquées de manière artisanale et n'ont pas de numéro de série.

Davantage de soutien pour les agences impliquées dans la lutte contre ces violences.

Un premier rapport global sur le trafic d'armes à feu aux Etats-Unis depuis 2000.

Mais ces annonces restent de portée réduites. Et pour cause, le démocrate n'est actuellement pas en position de faire adopter au Congrès des actions plus audacieuses sur ce sujet ultra-sensible. Ils devra donc se contenter de micro-mesures.

Par conséquent:

Aucune grande avancée n'est à attendre sur le sujet de la vérification des antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes ou sur les ventes libres de fusils d'assaut, souvent utilisés dans les tueries.

Ces mesures représentent donc seulement une «première étape»

Promesse de campagne

En 1994, alors sénateur, Joe Biden avait participé à l'adoption d'une loi interdisant les fusils d'assaut. Mais la mesure n'était valide que dix ans et n'a jamais pu être renouvelée après 2004 compte tenu de l'opposition des élus républicains à ce qu'ils perçoivent comme une violation d'un droit constitutionnel.

Après des tueries en Géorgie puis dans le Colorado en mars, il a demandé au Congrès d'interdire les fusils d'assaut et d'adopter une loi pour mieux vérifier les antécédents des acheteurs, mais les courtes majorités démocrates dans les deux chambres compliquent le passage de textes sur ce sujet très clivant. (ats/hkr)

Augmentation des «fusillades de masses» en 2020 Les armes à feu ont fait plus de 43'000 morts, suicides inclus, aux Etats-Unis en 2020, selon le site Gun Violence Archive. L'organisation a dénombré 611 «fusillades de masse» - qui comptent au moins quatre victimes - en 2020, contre 417 l'année précédente. Et depuis le 1er janvier, plus de 4000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu.

