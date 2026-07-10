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Trump prend une décision polémique avant les élections

President Donald Trump speaks after ringing the opening bell for the New York Stock Exchange and the Nasdaq in the Oval Office at the White House, Monday, July 6, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark S ...
Les démocrates ont condamné cette décision de Donald Trump.Keystone

Trump prend une décision «irresponsable» avant les élections

A l'approche des élections de mi-mandat, le président licencie les chefs d'une agence électorale chargée de certifier les équipements de vote et distribuer des centaines de millions de dollars d'aide fédérale. Le camp démocrate s'insurge.
10.07.2026, 07:4710.07.2026, 07:47

Le président américain Donald Trump a congédié jeudi les deux derniers responsables d'une agence fédérale chargée de garantir la bonne tenue des opérations de vote aux Etats-Unis, selon des médias. Les élections de mi-mandat, cruciales, doivent se tenir en novembre.

La commission d'assistance aux élections (EAC), une agence publique créée en 2002, est chargée de certifier les équipements de vote et distribuer des centaines de millions de dollars d'aide fédérale au titre des élections, rappelle la chaîne de télévision CNN.

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Donald Trump est en conflit avec l'EAC: il a fait pression sur la commission pour qu'elle intègre, sur les formulaires d'inscription sur les listes électorales, une obligation de fournir une preuve de citoyenneté. Mais sa demande a en grande partie été bloquée par la justice.

L'EAC est d'ordinaire dirigée par quatre représentants des deux ailes du Congrès. Plus tôt cette année, deux républicains à sa tête avaient démissionné, selon le quotidien USA Today. Les deux membres restants de ce quatuor, choisis par le camp démocrate, ont finalement reçu jeudi un email leur annonçant leur renvoi, selon le journal.

Des renvois «préoccupants»

«Au nom du président Donald J. Trump, je vous écris pour vous informer que votre mandat de commissaire de la commission d'assistance aux élections prend fin avec effet immédiat», est-il écrit dans ce message de la Maison-Blanche, d'après CNN.

Les démocrates ont condamné cette décision, jugée «irresponsable et dangereuse» au risque de «semer le chaos» par le secrétaire d'Etat de l'Arizona (sud-ouest) Adrian Fontes. Le directeur général du centre Brennan pour la justice, Michael Waldman, a jugé ces renvois «particulièrement préoccupants, au vu des efforts incessants déployés par le président Trump pour tenter d'interférer dans les élections».

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Toute démarche de l'EAC nécessite l'approbation de trois de ses quatre responsables. Trouver leurs remplaçants pourrait toutefois prendre des mois, avance USA Today. (jzs/ats/afp)

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